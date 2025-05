2 Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nghỉ hưu trước niên hạn

Trong nước

Chiều 30/5, Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/6/2025 đối với 2 Phó Giám đốc Công an thành phố là Đại tá Trần Phòng và Đại tá Phan Văn Dũng.