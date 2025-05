Công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh

Toàn cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.





Trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Sau 44 năm công tác, đã trải qua nhiều lĩnh vực, vị trí công tác khác nhau, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh luôn thể hiện lập trường vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm và tính chủ động trong công việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương.





Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí đã cùng với Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và xây dựng lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.





Nguyên lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng

Quá trình công tác và cống hiến đã được lãnh đạo các cấp đánh giá cao và trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Trong suốt chặng đường 44 năm công tác, nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và sự ủng hộ, giúp đỡ của Công an các đơn vị, địa phương các đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và thấy tự hào vì đóng góp một phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau khi nghỉ hưu sẽ tiếp tục giữ bản lĩnh của người Công an nhân dân, quan tâm, theo dõi, giữ mối quan hệ và sẵn sàng hỗ trợ, đóng góp cho lực lượng Công an.





Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trong suốt quá trình công tác đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị của người đảng viên, người cán bộ Công an cách mạng, tuyệt đối trung thành, phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc bình yên của nhân dân, đoàn kết cùng tập thể Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnhquán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, tích cực đổi mới biện pháp công tác, tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các mặt công tác trong lực lượng Công an Hà Tĩnh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn sau khi về nghỉ hưu, mong các đồng chí tiếp tục cống hiến, đóng góp kiến thức, kinh nghiệm công tác cho lớp cán bộ kế tiếp góp phần xây dựng Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng phát triển, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.





Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 4 đồng chí

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh đã trao các quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 4 đồng chí: Thượng tá Nguyễn Hải Trung, Thượng tá Phan Hồng Thái, Thượng tá Trần Xuân Sinh và Thượng tá Nguyễn Văn Liệu.





Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động các đồng chí lãnh đạo cấp phòng trong Công an tỉnh



Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động 8 đồng chí lãnh đạo cấp phòng nhận nhiệm vụ mới.

Tác giả: Hồng Nhung - Anh Cường

Nguồn tin: congan.hatinh.gov.vn