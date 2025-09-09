Đề xuất hỗ trợ người phản ánh vi phạm giao thông tối đa 5 triệu đồng/vụ việc

Ngày 9/9, Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, Bộ Công an đang dự thảo thông tư Quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục Cảnh sát giao thông)

Theo đó, thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) được xem xét, chi hỗ trợ gồm: Thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy. Thông tin phản ánh hành vi vi phạm được người có thẩm quyền xác minh, xử lý theo các hành vi vi phạm hành chính về TTATGT quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và các nghị định có liên quan.

"Điều kiện chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin Bộ Công an cũng đề xuất điều kiện chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin. Cụ thể, thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm các yêu cầu: Thông tin phản ánh được thể hiện dưới định dạng truyền tải hình ảnh động (video), kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận được bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông (trừ thiết bị ghi nhận hình ảnh lắp trên phương tiện giao thông theo quy định của pháp luật TTATGT đường bộ, đường sắt, giao thông đường thuỷ) và được gửi đến cơ quan CSGT qua các hình thức được quy định. Việc ghi nhận thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật. Đồng thời, thông tin phản ánh được ghi nhận tại các khu vực công cộng chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, TTATGT hoặc không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT", Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Theo Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông, thông tin phản ánh phải không trùng với hành vi vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện, không trùng với thông tin phản ánh mà phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội hoặc cá nhân, tổ chức khác đã cung cấp, đưa tin trước đó.

Ảnh minh họa

"Thông tin phản ánh phải là thông tin gốc, không được chỉnh sửa, bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm; xác định được rõ loại phương tiện, biển số phương tiện (số đăng ký đối với phương tiện giao thông đường sắt, đường thuỷ) vi phạm (đối với phương tiện đã có biển số, số đăng ký), thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm và phải đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật", đại diện Cục CSGT thông tin.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh, đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền đến dưới 30 triệu đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60 triệu đồng đối với tổ chức thì mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về TTATGT của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 2,5 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30 triệu đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60 triệu đồng trở lên đối với tổ chức thì mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về TTATGT của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này quyết định và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: vov.vn