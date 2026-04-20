10 nhóm ngành 'hot' nhất năm 2025

Kinh doanh và quản lý "áp đảo" khi cứ 5 thí sinh vào đại học thì một em chọn, gần gấp đôi lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật.

Thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tại Hội nghị thông tin tuyển sinh đại học, sáng 20/4.

Trong số hơn 681.000 thí sinh nhập học đại học, hơn 146.000 em chọn nhóm ngành Kinh doanh quản lý, tỷ lệ 21%. Đây là lĩnh vực được nhiều trường đào tạo, phổ biến là các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán, Marketing,.. Tuy nhiên, so với năm 2024, tỷ lệ chọn nhóm ngành này đã giảm 4%.

Xếp sau là nhóm Công nghệ kỹ thuật với hơn 72.500 thí sinh nhập học, chiếm 10,6%, tăng hơn 1%. Ba nhóm ngành được chọn nhiều khác là Nhân văn (9,6%), Máy tính và công nghệ thông tin (9,2%), Sức khỏe (7,8%).

Xét riêng về công nghệ chiến lược (gồm 44 ngành ở nhiều nhóm), các trường tuyển được 150.400 thí sinh, chiếm 22% tổng số. Bộ đánh giá con số này "khởi sắc".

Năm ngoái, các trường đại học tuyển gần 760.000 sinh viên, số nhập học đạt khoảng 90%. Như vậy, trong 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp THPT, tỷ lệ vào đại học chiếm 59%.

Ba phương thức có nhiều thí sinh trúng tuyển nhất là xét điểm thi tốt nghiệp THPT (50%), học bạ (29%), xét kết hợp (15%).

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Tác giả: Lệ Nguyễn

Nguồn tin: vnexpress.net

TIN LIÊN QUAN
