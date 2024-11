1 Hoa hậu vỡ òa khi được bạn trai quỳ gối cầu hôn ngay tại sân khấu Miss Universe

Vào ngày 17/11 vừa qua, chung kết cuộc thi Miss Universe 2024 đã chính thức diễn ra. Mới đây, cư dân mạng lan truyền đoạn clip khoảnh khắc vỡ òa hạnh phúc của người đẹp Juliana Barrientos khi được bạn trai quỳ gối cầu hôn.

Theo đó, khi cô đang đứng trên sân khấu của Miss Univese 2024, người đàn ông này diện bộ suit lịch lãm màu đen đã nhanh chóng tiến tới và quỳ gối cầu hôn. Thời điểm đó, xung quanh có rất nhiều người vây quanh và bày tỏ thái độ bất ngờ.

Sau đó, Juliana Barrientos đã bày tỏ sự hạnh phúc chạy tới ôm chầm lấy nửa kia. Hiện tại, khoảnh khắc hạnh phúc của người đẹp này đang được lan truyền trên mạng xã hội. Tại cuộc thi Miss Universe, 2024 Juliana Barrientos đoạt thành tích lọt top 12.

Juliana Barrientos bất ngờ được cầu hôn sau khi Chung kết Miss Universe 2024 diễn ra

Người đẹp Bolivia không giấu được cảm xúc vỡ òa hạnh phúc nhanh chóng ôm chầm lấy bạn trai

Tại cuộc thi Miss Universe 2024, Juliana Barrientos đoạt thành tích lọt top 12

Người hâm mộ cho rằng hôn lễ của cặp đôi sẽ diễn ra trong thời gian tới

Người đẹp Juliana Barrientos đã đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2024. Juliana Barrientos năm nay 26 tuổi, cao 1,75 m, là người mẫu, nghệ sĩ chơi piano chuyên nghiệp. Người đẹp cũng nghiên cứu về lĩnh vực sinh hóa học. Người đẹp thông thạo 4 thứ tiếng là Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ukraine.

Người đẹp từng chia sẻ sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2024: "Tôi vinh dự và biết ơn khi được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Bolivia 2024. Danh hiệu này không chỉ dành cho tôi, nó dành cho mọi cô gái trẻ mơ ước tạo ra sự khác biệt. Tôi cam kết sử dụng nền tảng này để mang tiếng nói của những người thường không được lắng nghe và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong xã hội của chúng ta".

Juliana Barrientos mang 2 dòng máu Bolivia và Ukraine

Người đẹp sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo chuẩn Latinh cùng vóc dáng nóng bỏng

