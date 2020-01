Vũ "nhôm" và hai cựu Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xuất hiện tại tòa

Your browser does not support the video tag.

Sáng 2/1, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") và 18 bị cáo khác về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo quy định tại Điều 219, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015, Vi phạm các quy định đề quản lý đất đai theo quy định tại Điều 229, khoản 3 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 2/1/2020 đến ngày 15/1/2020, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ tọa phiên tòa.

