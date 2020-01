Lạnh người khoảnh khắc xe tải tông bẹp dúm ô tô đang chờ đèn đỏ

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 1/1 tại ngã tư Sông Phan, Quốc lộ 55 (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, Bình Thuận), Infonet cho biết.

Tài xế Bùi Tấn Hội (45 tuổi) điều khiển xe tải tông vào ô tô do anh Võ Văn Toàn điều khiển đang dừng đèn đỏ ở ngã tư. Cú tông khiến ô tô văng qua bên kia đường.

Xe tải tiếp tục tông vào một chiếc ô tô khác cũng đang dừng đèn đỏ do tài xế Trần Thanh Sơn (34 tuổi) điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến ô tô của anh Sơn lao về phía trước, đút vào gầm vào xe tải khác đang dừng đèn đỏ, biến dạng hoàn toàn.

Vụ tai nạn làm 2 tài xế Trần Thanh Sơn và Bùi Tấn Hội bị thương nặng. Công an huyện Hàm Tân đã khám nghiệm hiện trường để điều tra là rõ vụ nguyên nhân.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.vn

Tác giả: Mộc Miên

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật