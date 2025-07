Cố vấn 4 đời tổng thống Mỹ qua đời ở tuổi 83

Ông David Gergen - Ảnh: CBS NEWS

Thông tin về sự ra đi của ông David Gergen được NBC News, ABC News và các hãng truyền thông ở Mỹ đưa tin vào ngày 12-7. Con trai ông, ông Christopher, xác nhận với CBS News ông Gergen qua đời hôm 10-7.

Hiệu trưởng Jeremy Weinstein của Trường Harvard Kennedy cho biết ông Gergen qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

Ông David Gergen là một nhân vật kỳ cựu trong chính giới Mỹ. Ông từng làm việc trong chính quyền các tổng thống Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan và Bill Clinton.

Sau khi phục vụ trong Hải quân Mỹ vào những năm 1960, ông Gergen bắt đầu công việc đầu tiên tại Nhà Trắng vào năm 1971 với vai trò trợ lý viết diễn văn cho Tổng thống Nixon.

Ông từng đảm nhiệm các vai trò như người viết diễn văn, giám đốc truyền thông và cố vấn cho tổng thống, cùng nhiều vị trí quan trọng khác. Ngoài ra, ông còn là nhà phân tích chính trị cấp cao của Đài CNN.

Ông David Gergen (trái) và Tổng thống Bill Clinton (giữa) - Ảnh: FOX NEWS

Trong cuốn sách Hearts Touched with Fire: How Great Leaders are Made xuất bản năm 2022, ông Gergen viết: "Những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của chúng ta xuất hiện cả trong những thời điểm thuận lợi và, thường xuyên hơn, trong những giai đoạn đầy thử thách. Và những người xuất sắc nhất chính là những người dám đưa ra những quyết định khó khăn, có thể làm thay đổi tiến trình lịch sử".

Theo tiểu sử đăng trên Trường Harvard Kennedy, ông Gergen sinh ra tại bang North Carolina, tốt nghiệp Đại học Yale và Trường Luật Harvard. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đã nhận 27 bằng danh dự.

Ông thành lập Trung tâm Lãnh đạo công tại Trường Harvard Kennedy và giữ vị trí giáo sư danh dự đến khi qua đời.

Theo các đồng nghiệp, tinh thần lưỡng đảng và hợp tác là dấu ấn xuyên suốt sự nghiệp dài lâu của ông Gergen.

Cựu phó tổng thống Al Gore viết trên X: "Trong vô số cách mà ông David Gergen đã cống hiến cho đất nước này, điều tôi nhớ nhất về ông là sự tử tế với tất cả những người ông từng làm việc cùng, sự sáng suốt trong đánh giá và sự tận tụy với việc làm điều tốt đẹp cho thế giới".

Ông Mark Douglass, giám đốc Nhà tang lễ Douglass ở Lexington (Massachusetts), cho biết một lễ an táng riêng tư dự kiến diễn ra tại nghĩa trang Mount Auburn ngày 14-7. Một lễ tưởng niệm lớn hơn sẽ được tổ chức tại Harvard trong những tuần tới.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ