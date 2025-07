Top ôtô số sàn dưới 400 triệu đồng "đáng tiền" tại Việt Nam

New MG5 MT: 399 triệu đồng Được định vị ở phân khúc sedan cỡ C nhưng New MG5 MT lại có giá ngang xe hạng A. New MG5 MT nổi bật với kích thước 4.601 x 1.818 x 1.489 mm, chiều dài cơ sở 2.680 mm. Xe được trang bị động cơ xăng 1.5L cho công suất 113 mã lực và mô men xoắn 150 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.