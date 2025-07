Hai thiếu niên 14 tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm ở Quảng Trị

Pháp luật

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng Công an xã Hoàn Lão vừa kịp thời làm rõ một vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn, đồng thời mở rộng điều tra, phát hiện thêm nhiều vụ trộm cắp tài sản khác do cùng nhóm đối tượng thực hiện.