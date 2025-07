Ô tô nổ lốp trên cao tốc, năm người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Khoảng 17h25 ngày 9/7, ôtô 7 chỗ chở 5 người di chuyển tới gần trạm thu phí Cao Bồ, tỉnh Ninh Bình thì bị nổ lốp, lao vào dải phân cách giữa rồi bật ngược lại va vào xe khách chạy cùng chiều. Sau cú va chạm mạnh, ôtô 7 chỗ lật ngửa, quay ba vòng, người và đồ đạc bắn ra ngoài.

Xe khách giường nằm biển Hà Nội bị mất lái, lao sang phải rồi sang trái, cuối cùng đâm vào dải phân cách giữa cao tốc, đầu móp méo, kính vỡ. Một người tử vong tại chỗ, bốn người khác bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu và được chuyển lên bệnh viện Việt Đức trong đêm. Hơn 30 hành khách trên xe giường nằm hoảng loạn rời xe, đứng bên dải phân cách giữa chờ sang xe khác.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

