Nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện công tác biên phòng trong tình hình mới

Dự, chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Đại tá Cà Văn Lập, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ chỉ huy (nay là Đảng ủy - Ban chỉ huy) BĐBP tỉnh Nghệ An, với những giải pháp quyết liệt, sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là đã bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự tại cửa khẩu, địa bàn; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Các đại biểu dự đại hội.

Công tác xây dựng nền biên phòng toàn dân thường xuyên được đẩy mạnh, cụ thể là đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện hiệu quả chủ trương tăng thêm cấp ủy viên là cán bộ đồn biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới.

Phát huy tốt hiệu quả của đội ngũ cán bộ BĐBP tham gia cấp ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời tại chi bộ các thôn, bản địa bàn xung yếu, vùng giáo và đảng viên phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực trong BĐBP tỉnh Nghệ An đã có sự đổi mới mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Quang cảnh đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận đóng góp vào dự thảo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP và xây dựng Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương, văn kiện của Đại hội Đại biểu Đảng bộ BĐBP và văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Nghệ An.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết và truyền thống đơn vị anh hùng; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn