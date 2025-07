VIDEO: VĐV pickleball dùng vợt đánh thẳng vào đầu trọng tài

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 5-7 tại TP Hải Phòng (tại địa điểm thuộc tỉnh Hải Dương cũ). Trong lúc điều hành giải đấu giao lưu, trọng tài Lê Công A. (34 tuổi) bị Vũ Gia C. (28 tuổi) dùng vợt pickleball đánh thẳng vào đầu.

VĐV pickleball dùng vợt đánh trọng tài ở giải phong trào

Theo clip ghi lại được đưa lên mạng xã hội, sau tình huống xử lý đưa bóng không vượt qua lưới và mất điểm, anh C. đã dùng vợt pickleball tấn công trọng tài. Vị trọng tài theo phản xạ dùng tay đỡ.

Trước sự hung hãn của anh C., những người xung quanh kịp thời can ngăn.

Trao đổi với báo chí, trọng tài Lê Công A. cho biết tham gia điều hành nhiều giải đấu nhưng đây là lần đầu tiên anh bị chính VĐV hành hung ngay trên sân. Sau sự việc, anh C. cũng đã gọi điện xin lỗi vị trọng tài.

VĐV Vũ Gia C. (áo đen) hành hung trọng tài pickleball (Ảnh: Cắt từ Clip)

Ban tổ chức cũng đã ra án phạt cho anh Vũ Gia C. bằng cách cấm anh này tham gia các giải đấu do đơn vị này tổ chức trong vòng 1 năm vì "hành xử không đúng mực với trọng tài".

