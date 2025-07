Nghệ An: Thành lập Trung tâm điều dưỡng thương binh mới trực thuộc Sở Nội vụ

Trong tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 2140/QĐ-UBND ngày 7/7/2025 phê duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An. Sau khi hợp nhất, đơn vị mới có tên gọi Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An, trực thuộc Sở Nội vụ.