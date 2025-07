Kiện hàng từ trên xe container r.ơi xuống đ.è 2 người th.ương v.ong

Your browser does not support the video tag.

VIDEO kiện hàng từ trên xe container rơi xuống đè 2 người thương vong

Mới đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại một vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Sản phẩm thể thao BaiSheng (xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ) khiến 2 người thương vong.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, vào trưa 10/7, khi công nhân đang chuyển hàng hóa, thiết bị từ thùng xe xuống, bất ngờ kiện hàng rơi xuống đè trúng nhiều người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người có mặt đã tìm cách để nâng kiện hàng là khối thiết bị máy móc, đưa người bị đè ra ngoài.

Lãnh đạo UBND xã Tu Vũ xác nhận vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Các nạn nhân là người địa phương, được đơn vị lắp máy thuê để vận chuyển máy móc, thiết bị. Trong quá trình vận chuyển thì bị tai nạn lao động.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, đại diện công ty đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân.

Hiện, vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Tác giả: Trúc Chi (t/h theo Tiền Phong, Người Lao Động)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn