[VIDEO]: Toàn cảnh bắt giữ phạm nhân Triệu Quân Sự

Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội khi phạm nhân Triệu Quân Sự bị bắt. Clip: Facebook Trọng Bôn.

Trước đó, ngày 31/5, Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam thuộc Cục điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng ở xã Thành Long (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) khi đang chấp hành án tù chung thân. Đây là lần thứ 3 phạm nhân này vượt ngục thành công.

Sau một ngày truy lùng, khoảng 15h ngày 1/6, Triệu Quân Sự bị bắt khi tại địa bàn xã Yên Dương (huyện Hà Trung, Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu được biết, trong quá trình bỏ trốn, phạm nhân Triệu Quân Sự đã lấy cắp 2 chiếc xe đạp của người dân để bên đường.

Theo đó, chiếc xe đạp đầu tiên đi được một đoạn thì bị hỏng nên đối tượng vứt bỏ lại. Sau khi lấy cắp chiếc xe đạp thứ 2, Triệu Quân Sự dùng chiếc xe này để di chuyển về xã Yên Dương (trước đây là xã Hà Yên và Hà Dương, huyện Hà Trung). Đến xã Yên Dương, Triệu Quân Sự bán lại chiếc xe này cho một người dân với giá 100.000 đồng rồi đi bộ vào trong ngõ. Tại thời điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện ra hành vi nghi vấn, lập tức bắt giữ Triệu Quân Sự.

