TNGT trên cầu Nhật Tân: Tài xế ôtô nghi say rượu, ngủ trên xe đỗ giữa đường

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, vào 10h30 sáng cùng ngày (12/9), lái xe ô tô Maza mang BKS 30F- 091.94 có biểu hiện say rượu, đỗ ngủ trên cầu Nhật Tân hướng Hà Nội - Nội Bài.

Vào thời gian trên, một người đàn ông đi xe máy BKS 36B1-334.71 lưu thông cùng chiều tông vào phía sau ô tô Maza. Hậu quả, người đàn ông đi xe máy mang BKS 36B1-334.71 ngã văng xuống đường bị thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều người đi đường tỏ ra bức xúc, đã kéo tài xế Maza 30F- 091.94 xuống để yêu cầu người này hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp. Tuy nhiên, người lái ô tô 30F- 091.94 vẫn trong tình trạng “say xỉn”. Vì vậy, vụ việc càng làm cho người đi đường bức xúc.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông