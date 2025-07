Xe container đẩy ô tô gần 100 m trên Quốc lộ 51

Ngày 3-7, Trạm Cảnh sát giao thông Ngã 3 Thái Lan - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh làm rõ vụ việc va chạm giữ xe container và xe ô tô trên Quốc lộ 51.

Phía Trạm Cảnh sát giao thông Ngã 3 Thái Lan đang mời 2 tài xế lên làm việc để làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý.

Video ghi lại sự việc xe container đẩy ô tô 5 chỗ trượt gần 100 m trên Quốc lộ 51

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh một xe container đẩy ô tô 5 chỗ trượt gần 100 m trên Quốc lộ 51, đoạn nút giao với đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (xã Long An, Đồng Nai).

Bước đầu xác định sự việc xảy ra khoảng 14 giờ ngày 2-7, ô tô 5 chỗ do người phụ nữ điều khiển đi trên Quốc lộ 51 từ biển Vũng Tàu về Đồng Nai. Khi đến nút giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thuộc xã Long Thành, ô tô này va quẹt xe container có chữ Âu Châu chạy cùng chiều.

Sau va chạm, tài xế xe container đẩy xe 5 chỗ gần 100 m trên đường. Người dân chạy theo la hét, tài xế mới chịu dừng lại.

Ngay khi xe container dừng lại, một người phụ nữ trung niên nhảy ra khỏi ô tô với vẻ hốt hoảng. Toàn bộ sự việc được nhiều người dân và camera an ninh nút giao ghi lại.

Vụ va chạm làm ô tô 5 chỗ hư hỏng, nữ tài xế không bị thương. Hai tài xế tự thỏa thuận và rời khỏi hiện trường.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động