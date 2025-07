Bắt đối tượng lừa “chạy án”, chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Cơ quan CSĐT xác định, vào giữa tháng 6/2025, Công an phường An Hòa (nay là phường Long Hưng) xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và triệu tập L.T.T (SN 1980) để làm việc.

Sơn tìm hiểu và biết L.T.T không phạm tội nghiêm trọng và sẽ được cho về sau khi làm việc, Sơn đã dựng chuyện và yêu cầu người thân của T phải chi 650 triệu đồng mới “lo liệu” được việc không bị tiếp tục điều tra.

Nguyễn Văn Sơn tại cơ quan Công an.

Sơn bịa chuyện T phạm nhiều tội nặng và thương lượng, người thân của T đồng ý đưa 530 triệu đồng, chuyển khoản trước 100 triệu đồng vào ngày 16/6. Sau đó người thân của T không muốn tiếp tục nhờ nữa nên không chuyển thêm tiền. Sơn liền đe dọa sẽ tố cáo T khiến T bị xử lý nghiêm.

Nhận thấy bị lừa, người thân của T đã đến Công an tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Sơn. Vào cuộc xác minh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: cand.com.vn