Trốn truy nã, trở thành chủ thầu xây dựng rồi bị bắt

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 10/1/2025, Sơn bị truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo Quyết định truy nã của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội. Trước đó, năm 2024, Nguyễn Hải Sơn gây ra vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sống lang thang tại nhiều nơi, rồi làm chủ thầu xây dựng.

Nguyễn Hải Sơn tại cơ quan Công an.

Ngày 5/7, trong lúc Nguyễn Hải Sơn đang đi tại khu vực đầu ngõ Hoàng Ngọc Phách giao với Láng Hạ (phường Láng, TP Hà Nội) thì bị Công an phường Láng bắt giữ. Hiện, Công an phường Láng đang hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng đến Văn phòng Cơ quan CSĐ, Công an TP Hà Nội xử lý theo quy định.

Tác giả: A.Quỳnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân