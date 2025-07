Tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Hạnh "Sự", đàn em một thời của Năm Cam

Theo điều tra, Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1958, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội, là một giang hồ với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam. Hạnh “Sự” là một đàn chị có tên tuổi trong giới giang hồ cộm cán ở Hà Nội, Hải Phòng và TP.HCM.

"Bà trùm" Hạnh "Sự" tại cơ quan công an

Dù đã gần 70 tuổi nhưng có vẻ như "đàn chị" này vẫn chưa muốn "rửa tay gác kiếm", khi vẫn tham gia vào hoạt động phạm tội.

Theo Công an TP Hà Nội, xuất phát từ việc vào tháng 5/2019, vợ chồng anh N.B.Đ ký kết với Nguyễn Thị Hạnh Hợp đồng đặt cọc 32 tỷ đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với 1 thửa đất tại phường Ô Chợ Dừa (thời điểm đó vợ chồng anh Đ đang thế chấp thửa đất này với một ngân hàng từ năm 2011).

Tuy nhiên, sau khi ký xong Hợp đồng đặt cọc đến nay không thực hiện được việc chuyển nhượng tài sản. Do đó, Hạnh đã nhiều lần gặp, yêu cầu anh Đ trả tiền. Tháng 06/2025, Hạnh đã có vài lần đến gặp anh Đ tại văn phòng Công ty của anh Đ, yêu cầu phải trả trước số tiền 20 tỷ đồng. Tuy nhiên anh Đ nói chưa có tiền để trả.

Nguyễn Thị Hạnh (giữa) cùng các đối tượng liên quan

Từ tối ngày 1/7 đến sáng ngày 3/7/2025, Hạnh cùng với Trần Ngọc Tùng (sinh năm 1971, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội), Trần Anh Trang, Trần Anh Thư (là con gái của Tùng) và Đỗ Hải Long (con trai của Thư) đã đến và ở lại ăn, ngủ tại văn phòng Công ty của anh Đ, để trông, canh giữ, không cho anh Đ ra ngoài với mục đích gây sức ép yêu cầu anh Đ phải trả tiền.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hạnh "Sự" cùng đồng bọn để điều tra làm rõ hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Công an TP Hà Nội thông báo ai là người bị hại trong các vụ án, vụ việc liên quan đến đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (Hạnh "Sự") đề nghị liên hệ, đến Phòng CSHS - CATP Hà Nội (địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội - Điều tra viên Vũ Hồng Linh. SĐT: 0985820330) để trình báo và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan.

Clip lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng:

