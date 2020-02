Người đi xe máy bị ô tô chèn qua người vì phóng nhanh, phanh gấp

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h26 ngày 3/2 tại Ngô Quyền - Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc được camera an ninh của nhà dân ghi lại được.

Cụ thể Xe SH Mode phóng qua ngã tư rất nhanh, khi nhìn thấy ô tô, người này đã lập tức phanh lại, nhưng cú bóp phanh ở tốc độ cao, lại gặp đường trơn do trời mưa khiến cả người và xe ngã văng trên đường.

Đúng lúc này xe ô tô 7 chỗ đi tới không kịp xử lý đã nghiến qua người ngã ra đường. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ngay sau đó.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông