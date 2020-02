Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra ngày 2/2 tại xóm 10 xã Hải Trung, Hải Hậu, TP Nam Định, được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Theo nhiều nhân chứng, tài xế có dấu hiệu sử dụng rượu bia khi lái xe. Người này phóng xe tốc độ cao, không làm chủ được tay lái nên đâm liên tiếp nhiều phương tiện.

Hậu quả khiến người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, 2 người phụ nữ bị thương rất nặng.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông