Người đàn ông đốt nhà bạn khi tụ tập ăn nhậu, nguyên nhân bắt nguồn từ sự 'nhiệt tình cộng ngu dốt'

Việc rủ nhau tới nhà tổ chức ăn uống là rất bình thường, nhưng để đốt luôn nhà bạn thế này thì quả thực rất hiếm. Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang lan truyền đoạn video quay lại một vụ nổ khi một nhóm người đàn ông đang ăn nhậu tại nhà. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 17/9 tại thành thành phố Ngọc Lâm, tỉnh Quảng Tây.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video cho thấy, một nhóm nam thanh niên gồm 4 người đang tụ tập ăn nhậu ngay tại nhà. Sau khi ăn uống no nê, một người đàn ông phát hiện thấy có một bầy gián đang chạy quanh đó.

Do đã ngà ngà say nên người đàn ông cảm thấy vô cùng chướng mắt với con vật này, quyết định trừng trị nó. Anh ta liền tút vòi phun của bình gas gần đó, châm bật lửa vào đầu vòi với mục đích phun lửa đốt chết bầy gián kia.

Người đàn ông tút đầu vòi của bình gas ra để diệt gián.

Đáng nói hơn, chứng kiến hành động nguy hiểm của bạn, những người còn lại người thì rung đùi ngồi nhìn, kẻ thì trơ mắt đứng quan sát “trò vui”. Ban đầu, mọi việc diễn ra khá thuận lợi nhưng chỉ sau vài đường phun lửa, chiếc vòi phun đã bùng lên thành một quả cầu lửa khổng lồ khiến ai nấy hoảng sợ, chạy tán loạn.

Khoảnh khắc vòi phun biến thành quả cầu lửa khổng lồ.

Trước khi chạy ra khỏi nhà, người đàn ông cầm vòi phun lửa cũng nhanh trí khóa bình gas lại để tránh bị cháy nổ nghiêm trọng hơn. Đội cứu hỏa thành phố sau đó cũng có mặt để dập tắt đám lửa. Căn phòng nơi tổ chức tiệc bị cháy xem, thiệt hại không ít tài sản, nhưng may là không ai bị thương trong vụ việc này.

Người đàn ông khóa bình gas trước khi chạy ra ngoài.

Sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều chỉ trích sự ngu dốt của chàng trai và đám bạn. Một số người bình luận:

“Đúng là nhiệt tình cộng ngu dốt bằng phá hoại mà. Chẳng hiểu sao lại có thể nghĩ ra cách này để diệt gián”,

“Đúng là say xỉn thì việc gì cũng dám làm mà. Đi ăn nhậu mà đốt luôn nhà bạn, đỉnh quá”,

“May mà bình ga không nổ, không là chỉ có đường đi gặp ông bà tổ tiên luôn thôi”.

Tác giả: Trần Xuân

Nguồn tin: saostar.vn