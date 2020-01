Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 11h ngày 12/11, trên quốc lộ 12A, đoạn qua địa phận bản K-Vi, xã Dân Hóa, huyện Minh Hòa, Quảng Bình. Toàn bộ sự việc xảy ra đã được camera hành trình của chiếc xe container ghi lại.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: Báo Người đưa tin