Tai nạn giao thông thảm khốc: Xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều nạn nhân chết vì bị thiêu cháy

Vụ tai nạn xảy ra tối 10/1 gần thị trấn Kannauj, khi một chiếc xe buýt hai tầng đã đâm trực diện vào một chiếc xe tải lưu thông ngược chiều.

Vụ va chạm khiến chiếc xe buýt bốc cháy, nhiều nạn nhân đã bị lửa thiêu rụi tới mức không thể nhận diện được, trong khi 21 người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Vụ va chạm khiến chiếc xe buýt bốc cháy, dữ dội. Ảnh: indiatoday.in

Các công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được khẩn trương tiến hành. Theo cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế xe tải đã mất kiểm soát, dẫn đến va chạm với xe buýt. Đối tượng này đã rời khỏi hiện trường ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Tác giả: Kiều Trang

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật