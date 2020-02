Clip: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy bị xịt hơi cay, cướp vali

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 5 giờ 40 ngày 14/2, ông Bình xách vali sang đường để chờ xe đón đi công tác thì bất ngờ bị hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy áp sát, dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân và cướp chiếc vali cầm trên tay rồi tẩu thoát.

Sau khi bị cướp, ông Bình xây xát nhẹ và bỏng rát mắt do bị xịt hơi cay. Ngay sau đó, nạn nhân đã trình báo cơ quan Công an.

Được biết trong vali của ông Bình chỉ có quần áo, bàn chải đánh răng và sạc điện thoại.

Clip vụ việc được camera an ninh ghi lại:

Tác giả: T.T

Nguồn tin: Báo Công lý