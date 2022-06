4 đối tượng rủ nhau "ôm" gần 5 tạ pháo nổ đợi Tết bán kiếm lời

Ngày 21/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng trú tại các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành về hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Thời gian gần đây qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây nghi vấn liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do Nguyễn Tú Sang (SN 1994), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cầm đầu.

Điều đáng nói, để qua mắt cơ quan chức năng, ngay từ thời điểm giữa năm (giai đoạn không phải cao điểm liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ) nhưng Sang đã liên hệ và tìm mua pháo nổ tại nước ngoài với số lượng lớn rồi sau đó vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan Công an

Sau một thời gian theo dõi, đến 22h30’ ngày 16/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp Công an xã Nghi Trường (huyện Nghi Lộc), Công an các xã Diễn Hoa, Diễn Ngọc (huyện Diễn Châu), Công an xã Công Thành (huyện Yên Thành) và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án.

Tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Nguyễn Tú Sang và 3 đối tượng khác trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Tường (SN 1985), trú tại xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc; Lại Văn Hướng (SN 1984), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1978), trú xã Công Thành, huyện Yên Thành.

Cơ quan Công an cũng thu giữ tang vật gần 5 tạ pháo nổ, 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, số pháo mua về sau khi được tập kết tại nhà của các đối tượng, chờ đến cuối năm, gần Tết Nguyên đán, pháo sẽ được bán cho khách hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An và lân cận.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

