2 công nhân nhiễm SARS-CoV-2 làm việc tại nhà máy hơn 1.200 người

Sau khi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của 2 nữ công nhân làm việc tại Công ty may Việt Nhật (MLP, có địa chỉ tại khối 3, Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành) dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống Covid- 19 của tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn cấp vào tối 20-8 với huyện Yên Thành để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Lực lượng chức năng TP Vinh phong tỏa một tuyến đường khi phát hiện ca mắc Covid-19.

Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành cho biết trên địa bàn huyện đã có trên 80 ca nhiễm Covid-19. Ngoài các ca nhiễm từ ngoại tỉnh về đã được cách ly thì có 3 chùm ca bệnh được xác định liên quan đến xã Đô Thành, trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hàn và Diễn Yên, Diễn Châu.

Đáng lo ngại nhất là chùm ca bệnh mới được phát hiện đối với 2 nữ công nhân tại Công ty may Việt - Nhật là chị T.T.K (SN 1996), trú xã Tăng Thành, Yên Thành và N.T.C. (SN 1996), trú xã Diễn Đồng, Diễn Châu.

Cả 2 người này trước khi phát hiện mắc Covid-19 đều đi làm về trong ngày, tiếp xúc với nhiều người. Kết quả điều tra, truy vết cho thấy 2 ca bệnh có 131 F1, trong đó có 88 F1 là công nhân công ty. Liên quan đến 2 ca dương tính này, hiện công ty may đã dừng hoạt động, toàn bộ công nhân gồm 1.225 người cũng đã được cho nghỉ việc.

Thông tin từ CDC Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ tối 20-8 đến 6 giờ sáng 21-8), tại Nghệ An ghi nhận 21 ca dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 13 ca cộng đồng, 8 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Cụ thể 13 ca cộng đồng bao gồm 5 ca liên quan chùm lây nhiễm tại trường Cao đẳng Việt Hàn; 10 ca liên quan đến chợ đầu mối; 2 ca tại công y may ở Yên Thành và 1 ca chưa rõ nguồn lây ở Hưng Chính, TP Vinh. Còn lại 8 trường hợp trở về từ các tỉnh thành phía Nam, đã được cách ly tập trung trước đó.

Như vậy, tính từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 781 ca mắc Covid-19 ở 20 địa phương. Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên 292 bệnh nhân. Số ca tử vong 1, số ca hiện đang điều trị 488.



Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động