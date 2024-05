Yên Thành họp Ban chỉ đạo các kỳ thi năm 2024

Toàn cảnh cuộc họp

Đến thời điểm này, tất cả các trường THCS ở huyện Yên Thành đã hoàn thành công tác xét tốt nghiệp cho học sinh THCS, tỷ lệ học sinh lớp 9 được xét tốt nghiệp đạt 98,6%. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ được diễn ra trong 2 ngày 5 và 6/6 tới đây với 3 môn thi: Văn, Toán, Ngoại ngữ. Tại huyện Yên Thành có 6 điểm thi, với 4097 thí sinh, riêng trường THPT Yên Thành 2 có thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất với hơn 864 hồ sơ. Theo chỉ tiêu của Sở GD&ĐT, huyện Yên Thành sẽ lấy 70% thí sinh trúng tuyển vào hệ công lập. Thời gian qua các trường THPT đã chuẩn bị các phương án để tổ chức một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đạt chất lượng cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được diễn ra từ ngày 26-29/6 với các môn thi: Ngữ văn, Toán; 2 bài thi KHTN, KHXH và môn Ngoại ngữ. Điểm thi của thí sinh là cơ sở để công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng theo đăng ký nguyện vọng. Tại huyện Yên Thành được thành lập 6 Hội đồng thi; các trường THPT đã sớm hoàn thành chương trình học theo quy định, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12. Cùng với đó là tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản có tính đổi mới trong kỳ thi năm 2024 và các nội dung liên quan đến kỳ thi. 6 trường được chọn hội đồng thi đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi tuyển nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của ngành GD&ĐT các cấp và học tâp quy chế thi; sẵn sàng các phương án PCCC, ứng phó với thiên tai, hiểm họa và sự cố về điện.v.v.

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ các kỳ thi huyện đã đưa ra một số vấn đề liên quan, theo đó đồng chí Hoàng Danh Truyền – PCT UBND huyện, chủ trì cuộc họp cũng đã thống nhất quan điểm chỉ đạo để kỳ thi diễn ra an toàn, đảm bảo đúng quy chế, đạt kết quả cao. Theo đó ngành VHTT tăng cường công tác thông tin, truyên truyền, phản bác các hành vi mà đối tượng xấu lợi dụng tâm lý lo lắng của học sinh và phụ huynh để lừa đảo, lợi dụng mạng xã hội đưa tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến chất lượng kỳ thi.

UBND huyện giao cơ quan Công an huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT, TT ATGT tại các điểm thi; huy động lực lượng và triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối trong quá trình vận chuyển, bảo vệ đề thi, bài thi; bảo vệ an toàn cho cán bộ coi thi, hội đồng thi, điểm thi và thí sinh dự thi. Kịp thời xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến ANTT; lên phương án đề phòng hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật công nghệ cao để thực hiện hành vi tiêu cực, gian lận trong thi cử.

Đối với ngành y tế chủ động phối hợp với các Hội đồng thi tăng cường công tác VSMT; đảm đảm ATVS TP trong khu vực thi; bố trí đủ nguồn nhân lực, kịp thời xử lý các tình huống có thể xẩy ra nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giám thị và thí sinh dự thi.

Các tổ chức Đoàn triển khai Chương trình “Tiếp sức mùa thi” với các hoạt động có ý nghĩa, tạo động lực, tinh thần, tâm lý cho thí sinh trước, trong và sau kỳ thi.

