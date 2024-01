Yanbi "Thu cuối" cầu hôn bạn gái, danh tính không xa lạ

Mới đây, trên kênh YouTube, Yanbi đã đăng tải đoạn clip cầu hôn bạn gái. Ở cảnh mở đầu, giọng ca Thu cuối đứng ngắm hoàng hôn ở Cầu Hôn – địa điểm nổi tiếng dành cho các cặp đôi ở Phú Quốc.

Yanbi cầu hôn bạn gái.

Trong khung cảnh lãng mạn, nam rapper đã chạy đến bên “nửa kia” và tâm tình: “Bình yên đâu có đâu xa vời, là em trong chiếc váy cưới. Người đầu tiên và cũng là duy nhất cho tôi cảm giác muốn chở che...”. Sau đó, Yanbi chính thức quỳ gối cầu hôn bạn gái. Cả hai “khóa môi” nhau trong tiếng vỗ tay cổ vũ của những người bạn thân thiết.

“Ngày hôm nay anh sẽ bù đắp cho em chiếc nhẫn đúng nghĩa trước sự chứng kiến của một người rất đặc biệt đối với anh, đó là cháu gái ruột của anh”, ca sĩ nói với ý trung nhân. Xuyên suốt clip là ca khúc Suỵt Suỵt do Yanbi sáng tác cùng những người bạn để tặng vợ tương lai.

Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21/1.

Trên trang cá nhân, giọng ca 9X xúc động chia sẻ: “Cuối cùng thì mình cũng làm được một điều gì đó đặc biệt và đáng nhớ cho người mà mình sẽ gọi là “vợ”. Có thể còn chưa đủ đầy, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm được ở thời điểm đấy để em cảm nhận được từng chút. từng chút một... Giờ em đã thấy em là người hạnh phúc nhất chưa Thu Trang?”.

Dưới bài viết, nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Cường Seven hài hước trêu chọc: “Quả chạy chạy phải dang tay hét to lên mới đúng chứ”. Ca sĩ Ưng Đại Vệ xuýt xoa: “Em trai mình lớn rồi, cưới vợ rồi”...

Chia sẻ về ý tưởng cầu hôn “nửa kia” trên cây cầu nổi tiếng, Yanbi cho hay anh nghĩ ra rất nhiều kịch bản như sẽ cầu hôn trên máy bay hay trong một tòa nhà cao tầng trước sự chứng kiến của người lạ. Tuy nhiên mọi thứ diễn ra một cách bất ngờ. Trong ngày sinh nhật, Yanbi và bạn gái là đôi thứ hai đi lên cầu đó. Lúc cầu hôn cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ điểm 18h.

Giọng ca 9X nhận ra không có một không gian nào tuyệt vời hơn lúc này nên quyết định “làm tới”. Yanbi cũng không kịp chuẩn bị nhẫn, mà đành phải chọn một chiếc nhẫn anh hay đeo khi đi hát để trao cho bạn gái. Anh nói đùa đó là “vật làm tin”. Hiện tại anh đã tặng lại cho “người ấy” một chiếc nhẫn khác.

Ngày 20/12 vừa qua, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi.

“Nửa kia” của Yanbi tên Thu Trang (nghệ danh Trang Abby), không phải là gương mặt xa lạ với khán giả. Cô tham gia diễn trong nhiều series phim hài của Trung Ruồi. Trước đó, cô từng gây chú ý với cảnh đánh ghen theo kịch bản trong chương trình “Camera giấu kín”.

Chia sẻ với chúng tôi, Thu Trang tiết lộ về cơ duyên quen Yanbi: “Chúng tôi gặp nhau trong một lần đi diễn ở Măng Đen (Kon Tum). Sau đó anh Bi là người chủ động tán tỉnh. Thật ra lúc gặp nhau cũng chưa hẳn tán tỉnh luôn, gặp hồi tháng 12 nhưng tháng 3 năm sau mới chính thức quen nhau. Bắt đầu hẹn hò là vào đúng sinh nhật tôi là 14/3. Sau gần một năm hẹn hò, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân, về chung một nhà.

Thời gian không quá lâu nhưng đủ để cả hai biết được người ta có phù hợp để mình chọn làm chồng làm vợ hay không. Thật ra, có lần cả hai tưởng chừng như xác định không lấy nhau nữa. Nhưng may mắn lúc ấy bố mẹ anh Bi cố gắng vun vén lại cho 2 đứa nên mới có cái đám cưới như bây giờ, chứ không cũng ‘toang’ từ lâu rồi”.

Thu Trang có nhan sắc xinh đẹp.

Thu Trang cũng khẳng định, cô không quan tâm đến quá khứ ồn ào của chồng chưa cưới. “Cái gì qua rồi thì hãy để nó trở thành quá khứ. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại”, nữ diễn viên bày tỏ.

Yanbi tên thật là Tô Minh Vũ, sinh năm 1991, để lại ấn tượng qua nhiều bài hit như Thu cuối, Nothing in your eyes… Giữa lúc tên tuổi đang lên, scandal với người mẫu An Tây khiến Yanbi mất điểm trong mắt công chúng. Mãi đến năm 2017, anh mới trở lại sân khấu khi tham gia chương trình “X-Factor Việt Nam”, và “The Remix”.

Yanbi hoạt động nghệ thuật chăm chỉ.

Anh và An Tây vẫn giữ mối quan hệ bạn bè.

Trải lòng với truyền thông, Yanbi cho biết sẽ cố gắng hoạt động nghệ thuật, nói không với scandal và chăm chỉ làm việc nghiêm túc để mang lại nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Trong năm 2023, Yanbi kết hợp với Hoàng Tôn ra mắt ca khúc Vì em là cả thế giới, cùng rapper Gizmo phát hành album Thằng dở hơi...

