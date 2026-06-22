Yamal ghi dấu lịch sử, Tây Ban Nha trở lại dáng dấp ứng viên vô địch

Lamine Yamal mở tỉ số phút thứ 10, trước khi Mikel Oyarzabal lập cú đúp ở các phút 21 và 24. Bàn phản lưới của hậu vệ Hassan Al Tambakti phút 49 khép lại chiến thắng đậm cho đội bóng đến từ xứ sở bò tót.

Tâm điểm chú ý tại Atlanta Stadium (Mỹ) hướng về Yamal, anh trở lại đội hình xuất phát sau vấn đề gân kheo và chỉ cần 10 phút để ghi bàn đầu tiên tại World Cup.

Với tuổi 18 năm 343 ngày, Yamal ghi tên mình vào danh sách 8 cầu thủ trẻ nhất từng lập công tại World Cup, đồng thời trở thành người trẻ thứ 2 của Tây Ban Nha làm được điều này.

Lamine Yamal đưa Tây Ban Nha dẫn trước trong trận đấu với Ả Rập Xê Út.

Thần đồng 18 tuổi ăn mừng bàn thắng đầu tiên của bản thân tại World Cup.

Bàn thắng ấy càng đáng giá khi Yamal từng dự bị ở trận hòa Cape Verde 0-0, còn khả năng ra sân trước Ả Rập Xê Út cũng bị đặt dấu hỏi. Nhưng khi được trao cơ hội, cầu thủ chạy cánh này lập tức tạo khác biệt bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý đầy tự tin.

Tiền đạo Oyarzabal cũng có màn đáp trả ấn tượng sau ngày ra quân mờ nhạt. Cú đúp của anh giúp Tây Ban Nha sớm định đoạt trận đấu, đồng thời cho thấy HLV Luis de la Fuente đã tìm được lời giải cho bài toán trung phong.

Quan trọng hơn, ‘La Roja’ đã thay đổi cách thức triển khai lối chơi. Họ không còn chuyền bóng quá nhiều để chờ khoảng trống như trước Cape Verde, mà đẩy nhanh nhịp độ, tấn công trực diện và khiến hàng thủ Ả Rập Xê Út liên tục bị kéo giãn.

Chiến thắng 4-0 cũng nối dài chuỗi bất bại của Tây Ban Nha lên 33 trận. Trận hòa Cape Verde vì thế có thể được xem là cú sảy chân, thay vì dấu hiệu cho thấy đội bóng của HLV De la Fuente suy giảm sức mạnh.

Niềm vui của Tây Ban Nha khi thắng áp đảo Ả Rập Xê Út ở lượt trận thứ hai bảng H World Cup 2026.

Sau 2 lượt trận, Tây Ban Nha có 4 điểm, còn Ả Rập Xê Út mới có 1 điểm. ‘La Roja’ chỉ cần hòa Uruguay ở lượt cuối là chắc suất đứng trong 2 đội dẫn đầu bảng H, trong khi chiến thắng sẽ giúp họ rộng cửa giành ngôi đầu.

Ả Rập Xê Út chưa bị loại nhưng không còn nhiều cơ hội để sửa sai. Đại diện châu Á cần đánh bại Cape Verde để nuôi hy vọng đi tiếp, còn bất kỳ kết quả nào khác đều có thể khiến họ sớm dừng bước.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng H, Tây Ban Nha sẽ đụng độ Uruguay, trong khi Ả Rập Xê Út đối đầu Cape Verde, đều diễn ra lúc 7 giờ ngày 27/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn