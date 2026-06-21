‘Xe tăng’ Đức hạ Bờ Biển Ngà, giành vé vào vòng knock-out World Cup 2026

Đức bước vào trận gặp Bờ Biển Ngà tại Toronto Stadium (Canada) với hành trang là chiến thắng Curacao 7-1. Đại diện châu Phi cũng có “vốn” 3 điểm khi thắng Ecuador ở trận ra quân E.

Đại diện châu Âu nhập cuộc khí thế, 2 lần đưa bóng vào lưới Bờ Biển Ngà nhưng đều không được công nhận. Những quyết định ấy khiến đoàn quân dưới trướng HLV Julian Nagelsmann mất nhịp, trong khi Bờ Biển Ngà càng chơi càng tự tin.

Tiền vệ đội trưởng Franck Kessie tận dụng pha bóng bật ra để mở tỉ số ở phút 30, đẩy Đức vào thế phải rượt đuổi. Bàn thắng này cũng nối dài chuỗi ghi bàn của Bờ Biển Ngà lên 7 trận liên tiếp tại World Cup.

Deniz Undav lập cú đúp giúp Đức ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1 ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2026.

“Cỗ xe tăng” chỉ thực phát huy hiệu quả khi HLV Nagelsmann tung tiền đạo Deniz Undav, tiền vệ Nadiem Amiri và cầu thủ chạy cánh Jamie Leweling vào sân ở phút 60.

Chỉ 8 phút sau, chính Amiri treo bóng vào vòng cấm để Undav vô-lê gỡ hòa 1-1 cho tuyển Đức.

Cay đắng hơn với đại diện châu Phi bởi đến phút 90+4, tiền đạo Undav tiếp tục có khoảnh khắc loé sáng, tung cú sút quyết đoán hạ thủ môn Yahia Fofana, ấn định màn ngược dòng 2-1 cho Đức.

Cú đúp này giúp Undav nâng thành tích lên 9 bàn sau 11 lần khoác áo đội tuyển Đức.

Kết quả này giúp Đức có 6 điểm sau 2 trận và chính thức giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026.

Đây là lần đầu họ trở lại vòng knock-out kể từ khi vô địch World Cup 2014, đồng thời là lần đầu Đức đoạt vé sớm ngay sau 2 lượt trận kể từ World Cup 2006.

Bờ Biển Ngà vẫn có 3 điểm và chưa mất cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, thất bại ở Toronto khiến họ không còn nắm vị thế thuận lợi như trước.

Cục diện bảng đấu hiện còn phụ thuộc vào kết quả trận Ecuador - Curacao, nhưng Bờ Biển Ngà cần một màn trình diễn đủ mạnh ở lượt cuối để tránh rơi vào những phép tính phức tạp theo đối đầu trực tiếp và các chỉ số phụ.

Theo lịch thi đấu, ở lượt cuối bảng E, Đức sẽ gặp Ecuador, trong khi Bờ Biển Ngà đối đầu Curacao, đều diễn ra lúc 3h ngày 26/6 (giờ Hà Nội).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn