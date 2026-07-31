ĐT Việt Nam đại chiến Singapore tại Mỹ Đình, bước ngoặt cuộc đua ngôi đầu bảng

Sau chiến thắng tưng bừng trước Timor Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón Singapore ở lượt trận thứ hai bảng A AFF Cup 2026. Đây được đánh giá là thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik kể từ đầu giải, đồng thời có ý nghĩa quan trọng với cục diện cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Singapore đang sở hữu thành tích toàn thắng sau hai lượt trận và tạm dẫn đầu bảng A. Tuy nhiên, đội bóng đảo quốc đã thi đấu nhiều hơn Việt Nam một trận. Nếu giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu tối nay, tuyển Việt Nam sẽ vượt lên chiếm ngôi đầu, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ngoài ý nghĩa về điểm số, trận đấu còn đánh dấu màn tái xuất của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Với phong độ hưng phấn, lực lượng chất lượng cùng lợi thế sân bãi, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vượt qua Singapore để tiến thêm một bước dài trên hành trình chinh phục AFF Cup 2026.

Tác giả: Đoàn Dự

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn