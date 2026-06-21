Nhật Bản vùi dập Tunisia trong trận đấu lịch sử

Nhật Bản thắng đậm Tunisia.

Tuyển Nhật Bản biến trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup thành màn trình diễn đáng nhớ. Kết quả thắng 4-0 giúp đại diện châu Á tiến một bước dài tới vòng knock-out, đồng thời đẩy Tunisia trở thành đội tuyển thứ 3 phải nói lời chia tay World Cup 2026, sau Haiti và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản cho thấy sự vượt trội về tổ chức lối chơi lẫn chất lượng nhân sự. Chỉ mất 4 phút, đội bóng xứ mặt trời mọc mở tỷ số bằng pha phối hợp đẹp mắt. Keito Nakamura xử lý khéo léo bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Daichi Kamada thực hiện cú đánh gót tinh tế, đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Tunisia.

Kamada Daichi ghi bàn ở trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup.

Bàn thắng sớm giúp Nhật Bản càng chơi càng hưng phấn. Họ kiểm soát hoàn toàn thế trận, liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương bằng những pha lên bóng tốc độ và giàu tính đột biến. Tunisia may mắn tránh khỏi bàn thua thứ hai khi thủ môn của họ có pha cứu thua xuất thần, dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ngay trên vạch vôi.

Tuy nhiên, sức chống đỡ của đại diện châu Phi không kéo dài được lâu. Phút 31, Ayase Ueda tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vùng cấm. Bóng đi căng và chéo góc khiến thủ thành Tunisia không có cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhật Bản.

Cú đá không thể cản phá của Ueda.

Trong khi đó, Tunisia gần như không tạo ra được bất kỳ sức ép đáng kể nào lên khung thành Nhật Bản. Suốt hiệp một, đội bóng Bắc Phi chỉ tung ra 2 cú dứt điểm không quá nguy hiểm. Họ hoàn toàn lép vế trước lối chơi khoa học, kỷ luật và giàu tính tổ chức của đối thủ.

Sang hiệp hai, Tunisia cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng tiếp tục bế tắc trước hệ thống phòng ngự được vận hành chặt chẽ của Nhật Bản. Không những vậy, họ còn liên tiếp nhận thêm bàn thua.

Phút 69, từ pha đập nhả phối hợp trung lộ cực kỳ ăn ý, Ueda chạm bóng tinh tế để Junya Ito băng xuống đối mặt thủ môn trước khi lạnh lùng dứt điểm thành bàn. Khoảng hơn 10 phút sau, Ueda thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác vào góc xa ấn định chiến thắng 4-0 cho Nhật Bản.

Nhật Bản lạnh lùng huỷ diệt Tunisia.

Thất bại khiến Tunisia bị loại sau 2 lượt trận. Đội bóng từng không để thủng lưới lần nào ở vòng loại World Cup khu vực châu Phi lại nhận tới 9 bàn thua chỉ sau hai trận gặp Thụy Điển và Nhật Bản.

Ngược lại, Nhật Bản khẳng định vị thế ứng viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp bằng màn trình diễn thuyết phục trong trận đấu mang ý nghĩa lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau 2 lượt trận, Nhật Bản chia sẻ ngôi đầu bảng F với Hà Lan khi có cùng 4 điểm. Thụy Điển xếp thứ 3 với 3 điểm, còn Tunisia chưa có điểm nào.

Tác giả: Hiểu Phong

Nguồn tin: znews.vn