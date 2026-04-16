Xúc động clip người cha nhặt rác đạp xe đi mời đám cưới con gái, nhận điều bất ngờ trong ngày vui

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông đi gửi thiệp mời hàng xóm dự đám cưới con gái đã hút hàng triệu lượt xem. Trong đoạn clip, người đàn ông ngoại hình khắc khổ, gầy gò, ăn mặc xuề xòa, đi xe đạp tới gửi thiệp mời cho những người hàng xóm, thái độ rất chân thành và niềm nở.

Khi nhận thiệp, người hàng xóm cũng bày tỏ sự phấn khởi, gửi lời chúc mừng và hỏi thăm tình hình chuẩn bị cho đám cưới và hứa sẽ có mặt để tham dự. Người đàn ông không giấu được niềm vui trước tình cảm của người hàng xóm. Ông gửi lời cảm ơn rồi tiếp tục đạp xe đi mời gia đình khác.

Ông Dự đạp xe đi gửi thiệp mời hàng xóm dự đám cưới con gái.

Người đàn ông dáng hình lam lũ, khắc khổ, chân thật khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh người cha lam lũ, thật thà, tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của con khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Được biết, người cha trong đoạn clip là ông Nguyễn Xuân Dự (58 tuổi, sống ở xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ). Đoạn clip ông Dự đi mời cưới được người hàng xóm là anh Đặng Thế Tùng ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội nhận được lượng tương tác lớn.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Tùng cho biết gia đình ông Dự có hoàn cảnh rất khó khăn. Hàng ngày, người đàn ông dậy từ 4-5 giờ sáng, làm nhiều công việc như nhặt rác, thông cống để mưu sinh, không quản nắng mưa hay giá rét. Rất may, sức khỏe của ông vẫn ổn định.

Ông Dự và con gái trong ngày con lập gia đình. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Người đàn ông một đời tần tảo, không quản ngại việc khó khăn để mưu sinh, chắt chiu lo cho con cái cuộc sống đầy đủ. (Ảnh: Tri thức - Znews).

Dù vất vả, phải làm những công việc mà nhiều người e ngại nhưng ông Dự vẫn không nề hà, ngày đêm tần tảo, chắt chiu để lo cho gia đình, con cái cuộc sống được đủ đầy. Người đàn ông sống rất tiết kiệm và dành dụm toàn bộ số tiền kiếm được để lo cho tương lai của con. Theo lời anh Tùng, ông Dự chưa bao giờ mua cho mình bộ quần áo mới mà chỉ mặc quần áo cũ được người khác cho. Trong cuộc sống thường ngày, ông lúc nào cũng nhiệt tình với bà con lối xóm.

Ít ngày trước, ông Dự đạp xe đến từng nhà để gửi thiệp mời cưới con gái. Hình ảnh người cha lam lũ, run run bên chiếc đạp cũ, có lúc lúng túng đến mức đưa nhầm thiệp khiến anh Tùng xúc động. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, cảm thông cho sự hồi hộp, lo lắng của một người cha trong ngày trọng đại của con.

Ông Dự rất bất ngờ khi nhận được những món quà từ người lạ. (Ảnh: Thanh Niên)

Trên Tri thức - Znews, anh Tùng tâm sự thêm, sau khi đoạn clip được đăng tải, có rất nhiều người đã gửi lời động viên, đồng thời xin thông tin để gửi chút quà mừng cho gia đình ông Dự. Tổng số tiền mà anh Tùng nhận được là gần 3 triệu đồng.

Đám cưới của con gái ông Dự được tổ chức chu đáo, trọn vẹn. Vào ngày vui của con, ông diện một bộ vest tươm tất, chụp hình cùng gia đình, nở nụ cười tươi, niềm nở đón khách. Khi được anh Tùng trao lại món quà của mọi người, ông Dự vô cùng bất ngờ và xúc động. Ông cẩn thận hỏi kỹ lại xem ai là người gửi mừng để sau này còn mừng lại.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn