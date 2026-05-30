Mẹ chồng 40 tuổi gây tranh cãi vì lấn lướt nhan sắc cô dâu ngay trong ngày cưới

Đám cưới vốn là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời của mỗi người. Mọi ánh nhìn, lời chúc phúc và sự chú ý đều nên dành cho đôi uyên ương trong ngày trọng đại ấy. Điều mà những người lớn trong gia đình cần làm là đồng hành, chúc phúc và làm nền cho hạnh phúc của các con, chứ không phải cố tình nổi bật hay vô tình chiếm mất hào quang của nhân vật chính.

Thế nhưng mới đây, một đám cưới ở Hà Bắc (Trung Quốc) đã gây tranh cãi trên mạng xã hội khi mẹ chồng xuất hiện với diện mạo quá nổi bật, thậm chí nhiều người cho rằng còn lộng lẫy hơn cả cô dâu.

Mẹ chồng diện đồ đỏ rực, đeo đầy trang sức vàng gây tranh cãi

Theo đoạn video được lan truyền, trong lúc chú rể đang thực hiện nghi thức đón dâu tại một ngôi nhà nhỏ, một người phụ nữ trung niên đã thu hút gần như toàn bộ sự chú ý của mọi người.

Đó là mẹ của chú rể.

Nhìn thế này nhiều người sẽ nhầm là cô dâu nhưng đó là mẹ chú rể

Để chuẩn bị cho ngày con trai kết hôn, bà đã đầu tư rất kỹ cho diện mạo của mình. Bà diện một chiếc sườn xám đỏ thêu họa tiết cầu kỳ, đi giày cao gót, tóc được búi cao cẩn thận và cài hàng loạt trang sức màu vàng nổi bật. Từ trâm cài tóc, phụ kiện đính đá đến các chi tiết kim loại lấp lánh đều khiến tổng thể trở nên vô cùng bắt mắt.

Nhiều người thậm chí cho biết nếu không biết trước, họ có thể lầm tưởng bà mới chính là cô dâu.

Trong khi đó, cô dâu xuất hiện với chiếc váy cưới trắng, lối trang điểm nhẹ nhàng và gần như không sử dụng phụ kiện nổi bật. Khi đứng cạnh nhau, sự tương phản giữa hai người lập tức trở thành chủ đề bàn tán.

Không ít cư dân mạng nhận xét rằng vẻ ngoài quá nổi bật của mẹ chồng đã vô tình khiến cô dâu trở nên mờ nhạt hơn trong chính ngày cưới của mình.



Cô dâu lộ thái độ khó xử, netizen tranh cãi

Trong khoảnh khắc được đăng tải, phản ứng của cô dâu khi nhìn thấy mẹ chồng cũng gây bàn tán. Cô được cho là đã khẽ nhíu mày rồi liếc nhìn bà với vẻ mặt có phần khó xử và không mấy vui vẻ.

Nhiều người cho rằng cảm xúc này hoàn toàn dễ hiểu. Bởi với phần lớn phụ nữ, đám cưới là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời, ai cũng mong mình là tâm điểm của sự chú ý. Khi một người khác xuất hiện quá nổi bật, đặc biệt lại là mẹ chồng, cảm giác hụt hẫng hoặc chạnh lòng là điều khó tránh khỏi.

Cô dâu và mẹ chú rể chung khung hình

Sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi, mạng xã hội nhanh chóng bùng nổ tranh luận. Phần lớn là bình luận không đồng tình với mẹ chồng vì cách ăn mặc này đã vượt quá giới hạn của sự chỉn chu thông thường và vô tình làm lu mờ nhân vật chính của hôn lễ: “Rốt cuộc hôm nay có mấy cô dâu vậy?”, “Người mặc váy đỏ là mẹ chồng hay cô dâu vậy?”, “Mặc đồ đỏ đã nổi rồi, còn đeo cả đống trang sức vàng, nhìn còn nổi bật hơn cô dâu”,...

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực người mẹ chồng. Họ cho rằng phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng có quyền làm đẹp và chăm chút cho bản thân. Việc một người mẹ muốn xuất hiện thật chỉn chu trong ngày con trai kết hôn không phải điều gì sai trái.

Làm đẹp không sai nhưng cần có chừng mực

Thực tế, việc ăn mặc đẹp trong đám cưới là điều hoàn toàn bình thường. Không ai quy định mẹ chồng hay người lớn trong gia đình phải ăn mặc đơn giản hoặc xuề xòa trong ngày vui. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng vấn đề nằm ở sự cân bằng và chừng mực.

Bởi nhân vật chính của một đám cưới luôn là cô dâu và chú rể. Những người thân khác, dù quan trọng đến đâu, vẫn đóng vai trò đồng hành và chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi.

Một bộ trang phục quá nổi bật, màu sắc quá bắt mắt hoặc lượng trang sức quá nhiều đôi khi có thể khiến sự chú ý bị lệch khỏi đôi uyên ương. Khi đó, ý nghĩa của việc làm đẹp không còn đơn thuần là thể hiện sự tôn trọng với buổi lễ mà dễ trở thành cuộc cạnh tranh vô hình về sự nổi bật.

Nhiều người cho rằng điều khiến câu chuyện gây tranh cãi không phải bản thân bộ trang phục, mà là cảm giác mẹ chồng đã đặt mong muốn thể hiện bản thân lên trên cảm xúc của cô dâu.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến nhắc nhở về mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu trong tương lai. Họ cho rằng những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu thường không bắt đầu từ những chuyện lớn lao, mà xuất phát từ những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống. Một ánh nhìn thiếu tinh tế, một lời nói vô tình hay một hành động không đặt mình vào vị trí của người khác đều có thể trở thành khởi đầu cho những khoảng cách về sau.

Suy cho cùng, đám cưới là kỷ niệm đẹp của cô dâu chú rể. Người lớn xuất hiện trang nhã, tinh tế và dành trọn sự chú ý cho hạnh phúc của các con mới chính là biểu hiện của sự giáo dưỡng và bao dung. Biết thành toàn cho người khác, đôi khi cũng chính là cách làm đẹp cho bản thân mình.

Tác giả: Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn