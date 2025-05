Xúc động hình ảnh CSGT mở đường để taxi kịp chở bé trai co giật, tím tái đến bệnh viện

Your browser does not support the video tag.

Clip ghi lại vụ việc.

Trưa 13-4, cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM (PC08) vừa hỗ trợ dẫn đường một taxi chở bé trai sốt cao, co giật.

Bé trai 2 tuổi cùng gia đình tại bệnh viện.

Khoảng 12 giờ 30 phút, một số cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát giao thông An Sương (PC08) làm nhiệm vụ trên đường Lê Quang Đạo, huyện Hóc Môn. Lúc này, tài xế Lê Công Hữu chạy taxi đến đề nghị hỗ trợ.

Tài xế Hữu cho biết trên xe đang chở người mẹ cùng bé trai 2 tuổi đang sốt cao, lên cơn co giật, cơ thể tím tái. Lo ngại đường đông, nên đã nhờ Cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện, kịp cấp cứu cháu bé.

Cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát giao thông An Sương nhanh chóng lái ô tô đặc chủng, mở còi hụ dẫn đường để đưa xe chở bé trai co giật đến Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (đường Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12).

Tại nhiều đoạn đông xe máy, ô tô, giao lộ đèn đỏ, cảnh sát liên tục ra hiệu để phương tiện tấp vào trong nhường đường.

Theo tài xế Hữu, thời điểm trên anh nhận được cuốc xe của gia đình đưa cháu bé tới bệnh viện. Ít phút sau khi xe lăn bánh, cháu bé bỗng nhiên lên cơn co giật, tím tái. Mẹ cháu mất bình tĩnh, khóc nhiều. Do bị cuốn theo, không biết chạy đi đâu, nên nhờ Cảnh sát giao thông giúp đỡ.

Cha mẹ bé trai xúc động cho biết hiện cháu đã qua cơn nguy kịch, sức khoẻ dần ổn. định.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động