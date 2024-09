Xúc động hình ảnh chiến sĩ công an giúp dân khắc phục hậu quả sau bão

Mấy ngày qua, do hoàn lưu bão số 4, tại các huyện như: Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Kỳ Sơn… tỉnh Nghệ An xảy ra mưa lớn nên có nhiều điểm cầu tràn, đập tràn, gây chia cắt cục bộ. Tại một số khu vực, nước ngập vào nhà dân. Trước tình hình nói trên, Công an các địa phương đã phối hợp với các lực lượng lập rào chắn cảnh báo, ngăn không cho người dân đi lại 2 đầu khu vực các cầu tràn, đập tràn và những nơi nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã chủ động di dời các hộ dân có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh CSCC.

Vào hồi 7h42 ngày 21/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được thông tin có 9 hộ dân thuộc xóm Ma Nhai, khối 4 , thị trấn Con Cuông bị nước cô lập. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 6 cử lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an huyện Con Cuông cùng chính quyền địa phương di chuyển người già, phụ nữ, trẻ em và di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh CSCC.

Đối với các điểm mất an toàn như nguy cơ xảy ra đá lăn, sạt lở, ngập úng, các điểm đập tràn, Công an huyện Con Cuông đã chỉ đạo các đội, Công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, chốt trực tại các điểm và tiến hành xử lý để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Ảnh CSCC.

Cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an huyện Anh Sơn dầm mưa túc trực trên các tuyến đường ngập lụt để hỗ trợ, giúp đỡ người dân và phương tiện di chuyển an toàn. Ảnh: CSCC.

Công an huyện Anh Sơn, Đội Thiện nguyện Anh Sơn phối hợp với Chính quyền trên địa bàn các xã bị ảnh hưởng ngập lụt đã trao tặng 100 áo phao và các nhu yếu phâm cho bà con vùng bị ngập lụt. Ảnh CSCC.

Công an hỗ trợ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bị ngập an toàn. Ảnh CSCC.

Tại huyện Kỳ Sơn, do mưa lớn kéo dài, tại các điểm: Km 15, 16, Tỉnh lộ 543D đoạn đi qua bản Sa Vang, xã Tà Cạ; Km 14, Huyện lộ đoạn đi qua bản Phù Quặc 1, xã Na Ngoi; đường liên xã thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi và bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu bị sạt lở rất mạnh, đất đá tràn xuống đường với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông. Tại các đập tràn Hữu Lập, Nậm Càn, Mường Ải, do nước dâng cao nên người và phương tiện không thể di chuyển khiến nhiều hộ bị cô lập. Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân vùng nguy cơ sạt lở, Công an huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo Công an các xã Bảo Nam, Na Ngoi, Bảo Thắng, Chiêu Lưu phối hợp với lực lượng liên quan di dời 45 hộ, 158 khẩu đến các địa điểm tránh trú. Ảnh CSCC.

Vào khoảng 20h ngày 20/9, nhận được thông tin về việc hộ dân La Văn Ỏn, trú tại bản Xiêng Thù, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn có nguy cơ bị sạt lở, Công an xã Chiêu Lưu và Tổ bảo vệ ANTT bản Xiêng Thù đã khẩn trương có mặt để giúp gia đình di dời tài sản đến nơi an toàn. Trong quá trình khiêng xe máy, ngón tay áp út bàn tay trái của đồng chí Lương Văn Phúc, SN 1989, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT kẹt vào phanh đĩa của xe dẫn đến bị dập nát, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn. Quá trình điều trị, các bác sĩ chỉ định tháo 1 đốt trên cùng của ngón tay đồng chí Phúc. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Lãnh đạo Công an huyện Kỳ Sơn đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên đồng chí Phúc. Ảnh CSCC.

Những hình ảnh các chiến sĩ công an dầm mình trong nước giúp người dân di dời tài sản ra khỏi vùng ngập lụt khiến cho người xem không khỏi xúc động. Ảnh CSCC.

Tác giả: Minh Tâm - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn