Xúc động cuộc hội ngộ của 2 người đàn ông Làng Nủ mất hết người thân sau trận lũ quét kinh hoàng

Cơn lũ quét ập đến Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) bất ngờ và hung dữ, chỉ trong tích tắc cuốn theo mọi thứ trên đường đi. Đất đá, cây cối và cả nhà cửa bị cuốn trôi, để lại cảnh tượng tan hoang và nỗi đau mất mát cho người dân trong thôn.

Đến tận bây giờ, những người may mắn sống sót cũng không nghĩ nổi vì sao ngôi làng nhỏ dưới thung lũng xanh lại xảy ra thảm kịch chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Nén lại nỗi đau mất người thân, những người may mắn sống sót tại Làng Nủ đang dần khôi phục lại sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống. Đồng cảm với những khó khăn, mất mát của người dân thôn Làng Nủ, nhiều tấm lòng hảo tâm đã tìm đến tận nơi để giúp đỡ, chia sẻ với bà con đồng bào.

Mới đây, sau gần một tháng kể từ khi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, anh Hoàng Văn Thới đã có dịp gặp lại người hàng xóm của mình là anh Hoàng Văn Nhầm sau thời gian anh Nhầm phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Cũng giống như anh Thới, anh Nhầm không chỉ phải chịu nỗi đau về thể xác mà những ngày qua, anh còn phải gánh chịu nỗi đau tinh thần khi cùng lúc mất đi cả vợ cùng 3 người con bé bỏng.

Trong buổi gặp gỡ, anh Nhầm không khỏi xót xa cho người bạn cùng thôn bởi anh Thới mất cả mẹ, vợ và 3 người con. Trong khi đó, anh Thới không ngừng động viên anh Nhầm mau hồi phục chấn thương và cùng vượt qua nỗi đau mất người thân.

Chia sẻ trên báo Sức khỏe và đời sống, anh Thới cho biết, "Hiện tôi đang ở nhờ nhà chị gái, có người thân chăm sóc, động viên để nguôi ngoai nỗi đau mất gia đình. Những ngày qua, tôi bận rộn với việc hỗ trợ hàng xóm trong thôn tổ chức đám tang cho người thân của họ đã mất trong trận lũ cuốn. Gia đình tôi cũng đang sắp xếp để làm đám tang theo phong tục địa phương cho mẹ, vợ và 3 con tôi trong những ngày tới".

Trong khi đó, anh Nhầm sau khi xuất viện trở về cũng đang ở nhờ nhà người thân để người thân có thể hỗ trợ chăm sóc vì anh chưa thể đi lại được do bị chấn thương xương chậu. Dù bão lũ đã qua đi nhưng nỗi đau mất người thân vẫn chưa thể nguôi ngoai, mỗi khi nhắc đến vợ con anh Nhầm lại không nén được những giọt nước mắt.

Anh Nhầm cho biết, dù đã xuất viện về nhà nhưng anh vẫn chưa thể đến thăm mộ vợ và 3 con. Cả 4 người thân của anh được chôn cất tại nghĩa trang cách nhà khoảng 300-400 m nhưng đường đất lầy lội khó đi, xe lăn không di chuyển lên được. Do vậy, anh Nhầm phải đợi đến khi tổn thương dần hồi phục, có thể đi lại được mới đi thăm được mộ vợ và các con.

Được biết, đến sáng 8/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể trong vụ lũ quét xảy ra vào rạng sáng 10/9. Một trong số đó là cháu Hoàng Quỳnh L. (SN 2014) - con gái của anh Nhầm.

Hiện những người thân đã mất của anh Nhầm vẫn chưa được làm đám tang. "Từ lúc người thân chôn cất vợ con tôi đến nay cũng chưa làm đám tang được vì phải đợi tôi xuất viện về, cũng như phải sửa lại căn nhà tạm của mẹ để có chỗ làm lễ theo phong tục địa phương, không thể làm ở nhà người khác. Vài ngày tới, mọi người trong gia đình sẽ bàn bạc để chọn ngày mời thầy về làm đám tang cho vợ và 3 con tôi, có thể tổ chức trong tháng 9 âm lịch này", anh Nhầm chia sẻ với báo Sức khỏe & đời sống.

Thiên tai đã cướp đi vợ và các con cùng những người họ hàng của các anh, thế nhưng những người đàn ông may mắn sống sót ở Làng Nủ như anh Thời, anh Nhầm vẫn sẵn lòng chia sẻ mất mát với đồng bào bão lũ. Trước đó, trong thời gian nằm viện, anh Nhầm cũng đã nhờ người thân thay mặt anh chuyển 10 triệu đồng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt với lời nhắn: 'Người còn lại của Làng Nủ chia sẻ với đồng bào'.

Hay ngày 3/10 vừa qua, anh Thới cũng đã đến điểm trường mầm non Làng Nủ - nơi một trong các con anh từng theo học, gửi tặng mỗi em học sinh 1 triệu đồng kèm lời nhắn nhủ: "Con học thay cho con của chú nhé".

Tuy tương lai trước mắt đầy khó khăn, nhưng với tấm lòng nhân hậu và ý chí mạnh mẽ, mong rằng anh Thới, anh Nhầm hay những người dân tại thôn Làng Nủ sẽ vượt qua nỗi đau để bắt đầu lại cuộc sống.

Sáng 8/10, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) cho biết đã tìm thấy thêm hai thi thể trong vụ lũ quét xảy ra vào rạng sáng 10/9. Nạn nhân là anh Hoàng Văn G. (SN 1985) và cháu Hoàng Quỳnh L. (SN 2014). Chính quyền địa phương xác định, trận lũ quét ở thôn Làng Nủ đã khiến 60 người chết, hiện còn 7 người mất tích. Đến nay, số người an toàn là 87 người. Các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đang huy động người ở địa phương và thiết bị... tập trung tham gia việc tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Thôn Làng Nủ nằm gần chân núi Voi, có 167 hộ với 760 đồng bào người Tày sinh sống nhiều đời. Trận lũ quét rạng sáng 10/9 khiến 33 hộ dân bị vùi lấp, 40 gia đình bị ảnh hưởng.

