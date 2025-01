Xuân Son đã về đến Bệnh viện Vinmec để điều trị, dù đau đớn nhưng vẫn gắng làm 1 điều với người hâm mộ

Chiều ngày 6/1, Sau gần 2 tiếng đồng hồ di chuyển từ Bangkok, Đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài (thủ đô Hà Nội) trong sự chào đón nồng nhiệt của hàng trăm người hâm mộ.

Ngay khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tiền đạo Nguyễn Xuân Son bị chấn thương nặng, rời khỏi máy bay trên băng ca đặc biệt. Ngay sau đó, xe cấp cứu đã đưa Xuân Son đi thẳng tới bệnh viện để chuẩn bị làm phẫu thuật.

Trong quá trình di chuyển trên băng ca, cầu thủ Nguyễn Xuân Son liên tục cau mặt vì đau đớn. Tuy nhiên, khi nhận được lời cổ vũ, động viên của mọi người, Xuân Son vẫn cố gắng nở nụ cười, vẫy tay đáp lại.





Chiếc xe cứu thương chở cầu thủ Xuân Son từ sân bay nội bài về thằng bệnh viện

Xuân Son gặp chấn thương nặng trong trận đấu với Thái Lan tối 5/1.

Theo ghi nhận cùa chúng tôi, đến khoảng 16h chiều cùng ngày, chiếc xe cứu thương chở Xuân Son đã về tới sảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec. Dự kiến ca phẫu thuật điều trị chấn thương cho anh sẽ được thực hiện lúc 18h tối nay tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec.

Đây là "Trung tâm Y học thể thao xuất sắc" theo chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - hệ thống tiêu chuẩn cao nhất dành cho các cơ sở y tế và bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối ưu cho các cầu thủ bóng đá châu Á.

Chấn thương của Xuân Son trong trận đấu tối 5/1 đã khiến nhiều người hâm mộ lo lắng

Kết quả khám và chụp chiếu xác định Xuân Son bị gãy xương mác và xương chày chân phải.

Trước đó, chấn thương gãy xương chày và xương mác của cầu thủ Nguyễn Xuân Son trong hiệp 1 trận chung kết ASEAN Cup tối qua đang khiến người hâm mộ bóng đá cả nước rất quan tâm và lo lắng.





Dự kiến ca phẫu thuật điều trị chấn thương cho anh sẽ được thực hiện lúc 18h tối nay

Theo thông tin chính thức từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV trưởng Kim Sang Sik đã đón và động viên học trò Nguyễn Xuân Son ngay khi xe bệnh viện đưa cầu thủ này tới sân bay Thái Lan.

Ông cũng tự tay trao huy chương vàng vô địch ASEAN Cup 2024 cho chân sút xuất sắc của đội tuyển Việt Nam.

Được biết, Nguyễn Xuân Son sẽ tiếp tục được điều trị chấn thương trong thời gian tới. Cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu trong vài tháng.

