Xuân Son bị gãy xương mác và xương chày, ăn mừng Cúp vô địch trong bệnh viện

Nguyễn Xuân Son bên cạnh vợ và các nhân viên VFF ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: VFF

Phút 30 trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2024 tối 5-1, tiền đạo Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng trong một pha đi bóng tốc độ và cố gắng tạt bóng vào trung lộ.

Sau nỗ lực hết mình này, Xuân Son không may dính chấn thương khi tiếp đất. Anh nằm sân đầy đau đớn và được đội ngũ y tế đưa lên xe cấp cứu đến ngay bệnh viện.

Đi cùng Xuân Son có các nhân viên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) theo sát hỗ trợ các quy trình, thủ tục y tế. Vợ của Nguyễn Xuân Son cũng đã có mặt tại bệnh viện, động viên tiền đạo này.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Xuân Son bị gãy xương mác và xương chày. VFF và đội ngũ y tế của ban tổ chức đang hội chẩn kỹ lưỡng phương án nên mổ ngay cho anh tại Thái Lan hay về Việt Nam thực hiện sau.

Sau thời gian cấp cứu, Xuân Son đã tỉnh táo và được vợ cập nhật trực tiếp tình hình trận chung kết ASEAN Cup 2024 thông qua màn hình điện thoại.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành chiến thắng với tỉ số 3-2 trên "thánh địa" Rajamangala của Thái Lan, và thắng chung cuộc với tỉ số 5-3, qua đó giành chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2024.

Tại bệnh viện, Xuân Son bên cạnh vợ và các cán bộ VFF rạng rỡ ăn mừng chiến tích của đội tuyển Việt Nam.

Sau 5 trận ra sân tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son ghi được 7 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo, và anh đã giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Nguyễn Xuân Son gặp chấn thương nặng rời sân - Nguồn: FPT PLAY

Tác giả: Hoàng Tùng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ