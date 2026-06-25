Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây, đặc biệt sau khi học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương phát hiện nhóm gồm 8 thanh thiếu niên điều khiển 4 xe gắn máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường thuộc các phường Hạc Thành, Hàm Rồng và Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà còn gây tâm lý bất an cho người dân, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông và phát sinh các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương xác minh, làm rõ các đối tượng vi phạm, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và đề nghị xử phạt với tổng số tiền trên 107 triệu đồng. Đồng thời, 4 xe mô tô liên quan cũng bị tạm giữ để phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát giao thông xử phạt hơn 107 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an cơ sở rà soát, nắm chắc tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý vi phạm, song để ngăn chặn tận gốc tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông, vai trò của gia đình vẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ tai nạn và vi phạm xảy ra xuất phát từ việc thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình; thậm chí có trường hợp phụ huynh giao xe mô tô, xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Để phòng ngừa những vụ việc tương tự, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; thường xuyên quan tâm, nắm bắt các mối quan hệ xã hội, thời gian và hoạt động sinh hoạt hằng ngày của con em mình. Tuyệt đối không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: cand.vn