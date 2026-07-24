Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2026 – 2031

Các đại biểu tham dự đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống nhân đạo

Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Lương Hồng báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2022 – 2026; phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2022-2026, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, điều phối của Hội trong hoạt động nhân đạo. Tổng giá trị các hoạt động đạt hơn 247 tỷ đồng, trợ giúp hơn 620.000 lượt người, đạt và vượt 135% so với tổng giá trị của nhiệm kỳ trước. Hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Chữ thập đỏ trong nhiệm kỳ gấp 9 lần so với kinh phí Nhà nước cấp.

Công tác tổ chức từng bước được kiện toàn tinh gọn; sau chủ trương sáp nhập từ ngày 01/7/2025, tỉnh Hội hiện có 25 cán bộ với 03 ban chuyên môn, quản lý 10.909 hội viên, 3.165 tình nguyện viên và 50.195 thanh thiếu niên.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các Sở, ban, ngành, mở rộng đối ngoại nhân dân, kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Trung ương Hội và các cấp khen thưởng.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đại hội xác định xây dựng Hội Chữ thập đỏ tỉnh trở thành tổ chức vững mạnh, năng động và chuyên nghiệp, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống nhân đạo; Huy động và sử dụng hiệu quả, minh bạch các nguồn lực xã hội; góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh xác định 09 chỉ tiêu cơ bản và 03 khâu đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2026 – 2031; trong đó, phát triển đội ngũ hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ theo hướng chất lượng, chuyên nghiệp, lấy thanh thiếu niên làm lực lượng nòng cốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của Hội…

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026-2031; dự thảo Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2022-2026.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Hội đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 ủy viên và 3 Thường trực Hội. Đồng chí Nguyễn Lương Hồng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nguyễn Lương Hồng trao Thư của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chúc mừng đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội suy tôn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An khóa X, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Hội chữ thập đỏ tỉnh Bức trướng với dòng chữ “Phát huy truyền thông đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, vì sự nghiệp nhân đạo cao cả”

Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh có nhiều biến động, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu và khó khăn kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến đời sống Nhân dân. Tuy vậy, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, Nghệ An vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng; kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa, xã hội và an sinh xã hội được chăm lo, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Trong kết quả chung đó có sự đóng góp tích cực của Hội Chữ thập đỏ các cấp. Hội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo; không ngừng đổi mới phương thức hoạt động; huy động nhiều nguồn lực xã hội để góp phần chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã lan tỏa, giúp người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên.

Đặc biệt, khi thiên tai, dịch bệnh hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra, cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ luôn có mặt kịp thời. Sự tận tụy, trách nhiệm và tinh thần dấn thân ấy đã góp phần giảm bớt khó khăn cho Nhân dân và lan tỏa sâu sắc giá trị của lòng nhân ái.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và chúc mừng những kết quả đáng trân trọng mà Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cảm ơn Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành với công tác nhân đạo của tỉnh.

Cơ bản thống nhất với mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2026 – 2031, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững. Nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp tục làm tốt công tác vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, hiến tạng; xây dựng lực lượng hiến máu ổn định, thường xuyên.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu quả; kịp thời củng cố tổ chức phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để khoảng trống ở cơ sở. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác vận động nguồn lực; việc huy động, tiếp nhận, phân bổ, sử dụng nguồn lực phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích; mỗi chương trình phải tạo được niềm tin và hiệu quả thực chất.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động.

Ngay sau Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương hoàn thiện Quy chế làm việc và Chương trình hành động toàn khóa. Các mục tiêu, chỉ tiêu phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ rõ ràng, có tiến độ, có người chịu trách nhiệm và có kết quả đo đếm được.

Chủ tịch UBND tỉnh mong mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiếp tục giữ vững lòng nhân ái, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm; luôn gần dân, sát cơ sở, có mặt ở nơi khó khăn nhất và đến với những người cần giúp đỡ nhất. Mỗi người làm công tác Chữ thập đỏ phải là một hạt nhân lan tỏa lòng tốt và kết nối những tấm lòng.

Tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm và con em Nghệ An trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành với Hội. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, khi được trao đúng nơi, đúng lúc, đều có thể giúp một con người vượt qua nghịch cảnh, giúp một gia đình có thêm sinh kế và làm cho cộng đồng nhân ái hơn.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, cùng chung tay xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự phối hợp của HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương và sự đồng hành của toàn xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X, đóng góp thiết thực vào công tác an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn