Xử lý nghiêm nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến, gây mất an ninh trật tự ở huyện Đô Lương

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường công tác nắm tình hình tại các địa phương, đảm bảo không để “trống” địa bàn cùng với tinh thần chủ động, quyết liệt trong tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa triệu tập, bắt giữ 21 đối tượng thanh thiếu niên cầm chai thủy tinh, túyp sắt, bình xịt hơi cay… lao vào hỗn chiến trên đường gây mất an ninh trật tự (ANTT) ở huyện Đô Lương khiến 02 người bị thương.

Các đối tượng trong 02 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến bị triệu tập, bắt giữ

Theo đó, mặc dù không hề có mâu thuẫn, xích mích từ trước nhưng sau khi tổ chức ăn nhậu và hát Karaoke xong, nhóm 15 đối tượng do Nguyễn Thế Mạnh, (sinh năm 2005), trú tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương dẫn đầu vẫn khiêu khích, gây hấn và hẹn nhóm 06 đối tượng cùng trú tại huyện Đô Lương do Nguyễn Trọng Mạnh (sinh năm 2007), trú tại xã Minh Sơn cầm đầu để hỗn chiến, khiến 02 người bị thương.

Quá trình di chuyển, 02 nhóm đối tượng trên điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí như vỏ chai bia, bình xịt hơi cay, ống tuýp sắt, thanh gỗ… phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, vượt đèn đỏ, dàn thành nhiều hàng ngang trên các tuyến đường Quốc lộ 7B và đường Quốc lộ 7C (đường N5) gây bất bình, bức xúc trong quần chúng Nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã triệu tập, bắt 21 đối tượng có liên quan tới 02 nhóm đối tượng trên. Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 14 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, nhóm các đối tượng trên rất coi thường pháp luật khi cho rằng: Sau khi Bộ Công an đã bỏ mô hình Công an cấp huyện, vì vậy lực lượng Công an sẽ khó xử lý hành vi “Gây rối trật tự công cộng” của nhóm các đối tượng nên đã thông tin và lôi kéo nhau Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Văn Hậu - Hồng Hạnh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn