Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm khai thác IUU

Tham dự cuộc họp tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chủ trì tại điểm cầu Nghệ An

Trong tuần qua, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU. Tại cuộc họp, lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã báo cáo về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống khai thác IUU sau Phiên họp lần thứ 19 của Ban Chỉ đạo IUU (ngày 28/10); kết quả ngăn chặn, xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm… Đồng thời, đưa ra các giải pháp để thực hiện đạt kết quả cao trong công tác chống khai thác IUU thời gian tới.

Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị tham dự cuộc họp

Tính đến ngày 31/10/2025, cả nước có 79.941 tàu cá; trong đó có 79.800/79.941 tàu (chiếm 99,8%) đã đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Trong tuần đã xóa đăng ký 370 tàu cá theo quy định do giải bản, chìm đắm, mất tích… Các tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đã được địa phương lập danh sách, giao chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng quản lý, giám sát vị trí neo đậu, đảm bảo khi nào đủ điều kiện mới được tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Trong tuần, trên hệ thống eCDT đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 2.598 lượt tàu cá rời cảng và 2.811 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 14.665 tấn.

Tại Nghệ An, tỉnh đã hoàn thành 100% công tác phân loại và đăng ký, đăng kiểm tàu cá; cấp/gia hạn Giấy phép cho 100% tàu cá đủ điều kiện; đã đối soát, cập nhật toàn bộ dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và hệ thống giám sát tàu cá, đặc biệt là việc đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư VNeID nhằm đảm bảo chính xác. Đồng thời, hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tất cả các tàu cá đủ điều kiện hoạt động... Công tác thực thi pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm khai thác IUU được tỉnh thực hiện quyết liệt hơn trước, nhất là xử phạt các hành vi vi phạm ngắt kết nối thiết bị giám sát hành trình tàu cá theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu của cuộc chiến chống khai thác IUU này không thay đổi, là danh dự và uy tín của quốc gia trên trường quốc tế, do đó không thể không làm và phải hoàn thành sớm.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống IUU theo tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Điểm lại những kết quả đạt được và những việc chưa hoàn thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu cần phải xử lý dứt điểm các trường hợp tàu cá vi phạm khai thác thác vùng biển nước ngoài, công bố công khai những trường hợp không làm rõ truy xuất nguồn gốc thủy sản. “Xử lý các trường hợp vi phạm không khoan nhượng” – Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

16 địa phương chưa hoàn thành việc cấp phép cho tàu cá đủ điều kiện trong tuần tới phải hoàn thành việc này. Tuyệt đối không cho phép những tàu không đủ điều kiện, không đăng ký, không kết nối thiết bị giám sát hành trình ra khơi. Đồng thời, kịp thời phát hiện những trường hợp gian lận trong việc mất kết nối VMS.

Thời gian từ nay đến lúc Đoàn kiểm tra EC sang Việt Nam kiểm tra không nhiều, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải làm thực chất vì uy tín, danh dự của quốc gia, vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no của người dân nên phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong tuyên chiến với các hành vi vi phạm IUU.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền thực hiện các chính sách để chuyển đổi nghề, tạo sinh kế mới bền vững và đảm bảo cuộc sống của ngư dân.

Các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền trong nước và tới bạn bè quốc tế về hình ảnh ngư dân, lực lượng chấp pháp và doanh nghiệp tích cực chấp hành quy định IUU.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn