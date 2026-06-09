Xôn xao việc bác sĩ ph.ẫu th.uật lấy d.ị v.ật cho một b.ệ.nh nhi ở Nghệ An

Hôm nay. 9/6, trên mạng xã hội ở Nghệ An đang chia sẻ câu chuyện, một bệnh nhi nhập viện Sản Nhi Nghệ An được chẩn đoán là nuốt 3 di vật vào trong đường ruột. Từ chiều 2/5 đến 10 giờ 3/5, cháu K. (gần 5 tuổi), trú tại huyện Nghi Xuân cũ, tỉnh Hà Tĩnh vào viện trong tình trạng sốt, bác sĩ chỉ định phẫu thuật để lấy dị vật ra ngoài.

Theo mẹ của cháu bé chia sẻ, trước khi phẫu thuật có chụp phim thể hiện 3 viên nam châm dính vào nhau. Vậy nhưng, ca phẫu thuật xong bác sĩ chỉ đưa ra 1 viên nam châm. Ngay sau đó, mẹ cháu bé nhờ bác sĩ kiểm tra vì còn 2 viên bên trong.

Hình ảnh chụp phim, vết mổ lấy dị vật trong một bệnh nhi đang lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, bác sĩ giải thích rằng, các dị vật đã di chuyển xuống phía dưới đường hậu môn và sẽ đi ra ngoài tự nhiên.

Thế nhưng, trong những ngày tiếp theo, bệnh nhi vẫn xuất hiện tình trạng đau bụng và sốt. Gia đình nhiều lần trao đổi với bác sĩ về khả năng 2 viên nam châm còn lại trong người bé, dẫn đến tình trạng sức khỏe của bệnh nhi chưa bình phục.

Sau 1 tuần nằm viện, 2 viên nam châm vẫn ở vị trí ban đầu gần vết mổ. Lo sợ con bị nhiễm trùng, người nhà đã xin chuyển tuyến ra viện ở Hà Nội chữa trị.

Khi thông tin này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người từng đến bệnh viện điều trị tỏ ra bức xúc, có những bình luận gay gắt. Ngoài ra, nhìn vết mổ, chỉ khâu cho bệnh nhi khiến nhiều người không dám tin đó là sự thật.

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Công dân và Khuyến học, chị P. mẹ cháu K. chia sẻ, bác sĩ T. người phẫu thuật cho con trai đã gọi điện xin gỡ thông tin trên mạng xã hội và gửi lời xin lỗi đến gia đình. Tuy nhiên, chị K. đang xem xét và chưa có ý định gỡ thông tin mà chị đã đăng tải kể trên.

Trước sự việc trên, ngành Y tế Nghệ An đã có thông tin ban đầu, phía bệnh viện đang cho rà soát việc cháu bé nuốt 3 dị vật vào đường ruột, khi mổ có 2 viên đã xuống hậu môn và dự đoán sẽ ra đường tự nhiên.

Đến nay, bệnh viện đã lập đoàn xuống khoa kiểm tra lại quy trình chuyên môn, thái độ phục vụ của y bác sĩ.

Tác giả: Trần Quốc Huy

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn