Xôn xao clip cô giáo dùng tay và đồ vật tác động lên người các bé mầm non

Chiều 22-3, trên trang mạng xã hội facebook có hàng chục ngàn người theo dõi ở Phú Quốc xuất hiện nhiều đoạn clip một số cô giáo của một trường mầm non dùng tay và đồ vật liên tục tác động lên người các cháu trong giờ học.

Clip cô giáo trường mầm non ở Phú Quốc tác động vật lý các bé trong giờ học

Hành động của các cô giáo trong clip bị cho là phản cảm và phản giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Nơi xảy ra sự việc trong các clip sau đó được xác định là tại Trường Mầm non Dương Đông (phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Các clip cũng ghi lại thời gian xảy ra sự việc vào tháng 2 và tháng 3-2025.

Hình ảnh cắt từ clip

Cùng ngày, mạng xã hội ở Phú Quốc tiếp tục xuất hiện một đoạn tin nhắn được cho là của một cô giáo tên H.N. nhắn cho mẹ bé H. xin lỗi và thừa nhận hành động sai trái, mong gia đình thông cảm; đồng thời xin địa chỉ gia đình để đến nói chuyện trực tiếp.

Sáng 23-3, bà Nguyễn Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Dương Đông - xác nhận với phóng viên có sự việc giáo viên tác động vật lý lên các bé mầm non như trong các clip đã đăng tải.

"Vì muốn các bé vâng lời nên các cô có tác động để răn đe. Các vật mà cô giáo dùng để tác động lên các bé đều làm bằng xốp, không gây tổn thương cho các bé. Bước đầu, cơ quan chức năng cũng đã làm việc với các cô, nhà trường và thu giữ những vật này. Tuy nhiên, phải thừa nhận cách giáo dục như thế là phản cảm, ít nhiều tổn thương tâm lý các bé. Nhà trường nhận trách nhiệm và sớm báo cáo toàn bộ sự việc lên cấp trên để có hướng xử lý tiếp theo"- bà Hà nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phú Quốc cho biết đã nắm được thông tin từ các clip xuất hiện trên mạng xã hội và yêu cầu hiệu trưởng Trường Mầm non Dương Động phải báo cáo toàn bộ sự việc chậm nhất vào ngày 24-3 tới.

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người lao động