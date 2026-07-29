Chú rể qua đời trước đám cưới, cô dâu làm một việc không ai ngờ

Cách đây không lâu, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một "đám cưới" đặc biệt tại Thái Lan.

Nhân vật chính là một cô dâu trẻ, người đã quyết định tổ chức lễ cưới ngay trong tang lễ của chú rể sau khi anh qua đời. Bài đăng được chia sẻ bởi tài khoản Facebook có tên "Ek Krobphra" nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Kèm theo loạt ảnh đầy xót xa, người đăng viết: "Đám cưới của Bird. Cô dâu của Bird rất xinh đẹp. Cuối cùng thì anh cũng đã kết hôn như anh mong muốn. Hãy yên nghỉ, đừng lo lắng về bất cứ điều gì nữa…".

Ảnh: Khaosod

Trong những bức ảnh được lan truyền, cô dâu xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, ngồi chắp tay trước di ảnh của chú rể. Phía sau cô là linh cữu đặt trang nghiêm giữa không gian tang lễ. Không có tiếng nhạc cưới rộn ràng thay vào đó là sự tĩnh lặng đến xót xa.

Khoảnh khắc cô dâu đứng bên quan tài, bật khóc trong bộ váy cưới khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, nhận về hàng loạt bình luận chia sẻ sự tiếc thương và cảm phục. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước tình yêu bền chặt mà cô dâu dành cho chú rể, cho rằng đây là minh chứng cho một mối tình vượt qua cả ranh giới sinh tử.

"Đau lòng nhưng cũng thật đẹp. Cô ấy đã giữ trọn lời hứa theo cách không ai mong muốn", một người dùng mạng viết. Trong khi đó, nhiều ý kiến khác gửi lời động viên, mong cô dâu sớm vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Một câu chuyện cảm động tương tự cũng xảy ra tại Malaysia vào tháng 6 vừa qua.

John Muaythai John sinh sống tại Malaysia, dự định tổ chức đám cưới với vị hôn thê SaKira Saw vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, SaKira Saw đã đột ngột qua đời vào ngày 23/6. Đến ngày 28/6, John tổ chức một buổi lễ cưới đặc biệt, dùng tấm ảnh lớn bằng kích thước thật để thay thế cho SaKira Saw.

Trên trang Facebook cá nhân, John đăng tải thiệp mời và mời những người từng biết đến hai người cũng như những người đã nhận thiệp cưới trước đó tham dự buổi lễ, theo AsiaOne.

Anh cho biết tình yêu giữa hai người sẽ không kết thúc theo sự ra đi của SaKira, mà sẽ "hóa thành sự chở che và những lời chúc phúc vĩnh cửu". Theo văn hóa địa phương, đây là đám cưới ma, một hình thức tưởng niệm, được thực hiện với niềm tin rằng hai người sẽ nên duyên vợ chồng ở thế giới bên kia.

John mang theo tấm hình có kích thước như người thật của SaKira Saw. Ảnh: John Muaythai John

Buổi lễ được tổ chức tại Butterworth, bang Penang (Malaysia), trong một không gian cưới được trang trí theo phong cách truyền thống. Ở trung tâm là thảm đỏ trải dài, John bước đi cùng một tấm ảnh cô dâu mặc váy cưới có kích thước người thật của SaKira.

Trong buổi lễ, khách mời vỗ tay khi chú rể cùng đoàn nhà trai tiến vào khu vực làm lễ. Một đoạn video cũng ghi lại cảnh John quỳ bên quan tài và bật khóc. Sau đó, anh tiếp tục tham gia các nghi thức như chụp ảnh cùng khách mời và cắt bánh cưới. "Hôm nay, cuối cùng anh cũng cưới được em", John viết trên Facebook.

Anh cho biết việc gặp SaKira là "phúc lành lớn nhất" trong cuộc đời anh. Anh tin hai người sẽ gặp lại nhau vào kiếp sau. Đám tang của SaKira được tổ chức 1 ngày sau buổi lễ cưới đặc biệt này.

Tác giả: Minh Hoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn