Xoài Non lộ ảnh "khóa môi" Gil Lê sau 2 tháng ly hôn chồng thiếu gia Xemesis

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Gil Lê và Xoài Non cùng xuất hiện tại một sân tập pickleball tại TP.HCM. Theo đó, cả 2 không ngại dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào dù trên sân bóng có khá đông người.

Đáng chú ý, Gil Lê và Xoài Non còn trao nhau nụ hôn ngay trên sân tập. Điều này khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Hiện tại, mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Riêng "chính chủ" vẫn chưa lên tiếng chia sẻ cụ thể.

Khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào của Gil Lê và Xoài Non đang lan truyền trên mạng xã hội. (Nguồn: Đi soi sao đi)

Cặp đôi còn có khoảnh khắc ôm eo, "khóa môi" giữa sân tập đông người. (Nguồn: Đi soi sao đi)

Từ tháng 7/2024, cộng đồng mạng đã liên tục đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Xoài Non và Gil Lê. Cả 2 thường xuyên xuất hiện, đồng hành cùng nhau trong các sự kiện. Trên sóng livestream, Xoài Non và Gil Lê cũng có nhiều tương tác thân mật khiến người hâm mộ nhiệt tình "đẩy thuyền" tác hợp.

Nhiều người để lại thông điệp chúc mừng hot girl sinh năm 2002 vì sau 2 tháng ly hôn chồng thiếu gia Xemesis (tên thật là Nghiêm Anh Hiếu), cô đã tìm được hạnh phúc mới.

Nghi vấn hẹn hò của Gil Lê và Xoài Non rộ lên từ tháng 7/2024.

.

Thời gian qua, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện

Trước đó, vào tháng 6/2024, Xoài Non lên tiếng xác nhận đã ly hôn chồng thiếu gia sau 4 năm chung sống. Cô gửi lời cảm ơn đến chồng cũ nhưng không nói lý do ly hôn.

Xoài Non cho biết: "First of all, I want to say thank you to everyone who has loved and supported us. And I'm sorry to announce that our relationship has come to an end. Thank you for making my youth so beautiful Hieu Nghiem.

(tạm dịch: "Trước tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã yêu thương và ủng hộ chúng tôi. Và tôi xin lỗi phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến hồi kết. Cảm ơn vì đã làm cho thanh xuân của tôi thật đẹp Hiếu Nghiêm").

Xoài Non và Xemesis xác nhận ly hôn hồi tháng 6/2024.

Chuyện tình đẹp của cặp đôi kết thúc sau 4 năm chung sống khiến nhiều người tiếc nuối.

Hậu ly hôn, Xoài Non dọn đến sống trong một căn chung cư. Trên trang cá nhân, cô thoải mái chia sẻ cuộc sống hiện tại. Nhắc về chồng cũ, Xoài Non cho biết cô và Xemesis vẫn làm bạn. Đồng thời, nàng hot girl cũng không xóa ảnh chụp chung của cả hai thời còn là vợ chồng.

Xoài Non chia sẻ: "Tụi mình muốn dù không còn đi chung với nhau nữa thì khi cần giúp đỡ hay gì đó thì vẫn luôn hỗ trợ nhau. Cả hai bắt đầu với nhau vui vẻ, hạnh phúc; khi ra đi mình không thể như lúc mới yêu được thì cũng nên tử tế với nhau".

Sau khi ly hôn, Xoài Non và chồng cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Gil Lê là một trong những ngôi sao rất kín tiếng trong chuyện tình cảm. Dù từng vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Việt như Chi Pu, Hoàng Thuỳ Linh,... nhưng Gil Lê chưa từng lên tiếng xác nhận về mối quan hệ.

Trong đó, Gil Lê và Chi Pu từng được cư dân mạng "đẩy thuyền" nhiệt tình vì thường xuyên xuất hiện thân thiết bên cạnh nhau. Gil Lê được xem là người đứng sau, giúp hot girl 9X tỏa sáng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2018, cả 2 bất ngờ vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Từ đó tới nay, Gil Lê và Chi Pu cũng không hợp tác chung, cũng như không có bất kì tương tác hay trực tiếp nhắc đến nhau.

Đến năm 2019, Gil Lê tiếp tục bị đồn đoán có mối quan hệ với ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Cả 2 bị dân tình bắt gặp hình ảnh đi chơi cùng nhau. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, Gil Lê và Hoàng Thùy Linh không còn lộ diện chung trên mạng xã hội, tham gia tụ họp cùng hội bạn thân hoặc góp mặt trong các sự kiện

Gil Lê từng vướng tin đồn hẹn hò với Chi Pu.

Gil Lê từng bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với Hoàng Thùy Linh.

Chia sẻ thêm, Xoài Non sinh năm 2002, là hot girl đình đám trên mạng xã hội với vẻ đẹp như lai Tây, phong cách thời trang sành điệu, nóng bỏng. Cô còn tham gia diễn xuất trong một số phim sitcom, MV ca nhạc.

Gil Lê sinh năm 1991 là ca sĩ, MC, diễn viên. Nhiều năm qua, cô được nhiều người yêu mến vì tài năng và visual nổi bật.

Tác giả: Kim Ngọc

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn